Никитюк показала маленького сына на отдыхе

Леся Никитюк дала смешное прозвище своему сыну и показала его светлую макушку.

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Леся Никитюк с сыном Оскаром / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

Где отдыхает Никитюк

Как выглядит ее малыш

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показалась со своим маленьким сыном на отдыхе.

Фото звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.

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Она все еще не показывает лицо своего годовалого малыша, которого пара решила назвать Оскар.

Никитюк повезла сына на отдых / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Наш маленький скворец и сладкий масипун", - подписала фото звездная мама.

Судя по фото, Никитюк с сыном отдыхают где-то в загородном комплексе, где много зелени и деревьев.

Никитюк также добавила, что будет на каникулах до 18 августа.

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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