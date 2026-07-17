Никитюк показала маленького сына на отдыхе

Кратко:
- Где отдыхает Никитюк
- Как выглядит ее малыш
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показалась со своим маленьким сыном на отдыхе.
Фото звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.
Она все еще не показывает лицо своего годовалого малыша, которого пара решила назвать Оскар.
"Наш маленький скворец и сладкий масипун", - подписала фото звездная мама.
Судя по фото, Никитюк с сыном отдыхают где-то в загородном комплексе, где много зелени и деревьев.
Никитюк также добавила, что будет на каникулах до 18 августа.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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