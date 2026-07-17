Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

Некоторые внешние и внутренние черты дети чаще всего унаследовали от одного из родителей.

https://glavred.info/mamam/rost-cvet-glaz-i-intellekt-chto-rebenok-nasleduet-ot-mamy-i-papy-10781102.html Ссылка скопирована

Родители генетически передают детям некоторые признаки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

От кого из родителей зависит, какого роста будет ребенок

Что ребенок наследует от мамы

Дети наследуют от родителей немало признаков. Некоторые из них зависят исключительно от отца, а другие - от мамы. Врач-акушер-гинеколог Ангелина Барановская объяснила, что малыши могут унаследовать черты от каждого из родителей.

Главред узнал, что об этом специалистка рассказала в TikTok. По её словам, например, пол ребёнка всегда зависит только от отца.

видео дня

В то же время тип фигуры малыш может унаследовать от обоих родителей. Но гормональный фон зависит в большей степени от матери. Также от мамы зависит тип и структура волос ребенка.

Цвет глаз дети часто наследуют от отца, но не всегда.

Уровень интеллекта ребенка, по словам Барановской, зависит от мамы, тогда как тембр голоса малыша и рост определяют отцовские гены.

Смотрите видео с объяснением врача:

Читайте также:

Об авторе: Ангелина Барановская Ангелина Барановская - врач-акушер-гинеколог. В соцсетях делится полезной информацией о женском здоровье и беременности. В Instagram у неё более 14 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред