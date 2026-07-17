Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

Вы узнаете:
- От кого из родителей зависит, какого роста будет ребенок
- Что ребенок наследует от мамы
Дети наследуют от родителей немало признаков. Некоторые из них зависят исключительно от отца, а другие - от мамы. Врач-акушер-гинеколог Ангелина Барановская объяснила, что малыши могут унаследовать черты от каждого из родителей.
Главред узнал, что об этом специалистка рассказала в TikTok. По её словам, например, пол ребёнка всегда зависит только от отца.
В то же время тип фигуры малыш может унаследовать от обоих родителей. Но гормональный фон зависит в большей степени от матери. Также от мамы зависит тип и структура волос ребенка.
Цвет глаз дети часто наследуют от отца, но не всегда.
Уровень интеллекта ребенка, по словам Барановской, зависит от мамы, тогда как тембр голоса малыша и рост определяют отцовские гены.
Смотрите видео с объяснением врача:
@dr.angelinabaranovska Inst: @dr.angelinabaranovska #гинеколог#гинекологзапорожье#женскоездоровье♬ оригинальная аудиозапись - Angelina Baranovska
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Об авторе: Ангелина Барановская
Ангелина Барановская - врач-акушер-гинеколог. В соцсетях делится полезной информацией о женском здоровье и беременности. В Instagram у неё более 14 тысяч подписчиков.
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