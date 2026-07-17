Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мамочкам

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

Анна Косик
17 июля 2026, 04:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые внешние и внутренние черты дети чаще всего унаследовали от одного из родителей.
родители с детьми
Родители генетически передают детям некоторые признаки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • От кого из родителей зависит, какого роста будет ребенок
  • Что ребенок наследует от мамы

Дети наследуют от родителей немало признаков. Некоторые из них зависят исключительно от отца, а другие - от мамы. Врач-акушер-гинеколог Ангелина Барановская объяснила, что малыши могут унаследовать черты от каждого из родителей.

Главред узнал, что об этом специалистка рассказала в TikTok. По её словам, например, пол ребёнка всегда зависит только от отца.

видео дня

В то же время тип фигуры малыш может унаследовать от обоих родителей. Но гормональный фон зависит в большей степени от матери. Также от мамы зависит тип и структура волос ребенка.

Цвет глаз дети часто наследуют от отца, но не всегда.

Уровень интеллекта ребенка, по словам Барановской, зависит от мамы, тогда как тембр голоса малыша и рост определяют отцовские гены.

Смотрите видео с объяснением врача:

Читайте также:

Об авторе: Ангелина Барановская

Ангелина Барановская - врач-акушер-гинеколог. В соцсетях делится полезной информацией о женском здоровье и беременности. В Instagram у неё более 14 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
материнство ребенок дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

02:04Война
Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших дети

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших дети

23:03Война
Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:52Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данные

РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данные

Последние новости

04:27

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожайВидео

03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

Реклама
22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

Реклама
18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

17:23

Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

17:16

Заряжены на успех: рожденные в конкретные четыре месяца чаще других достигают целей

17:14

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУВидео

17:04

О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

17:00

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократиюмнение

16:50

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

16:42

Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

16:12

Гороскоп на завтра, 17 июля: Весам — недоразумения, Водолеям — прибыль

16:11

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

15:58

Метеорит, пробивший дом, оказался "капсулой времени" с внеземными следами

15:50

Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

15:39

"Я горжусь": Сырский впервые отреагировал на обвинения Федорова, что он сказал

15:38

Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев – детали

15:30

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

14:51

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:44

Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
14:42

Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказалФото

14:35

Главный миф о консервах развеян: дата на банке ничего не гарантирует

14:04

Вещи не отстирываются на 90%: распространённая ошибка при загрузке стиральной машины

13:55

Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

13:35

Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"

12:54

Елена Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео

12:37

"Нам нужно сменить главнокомандующего": Федоров сделал неожиданное заявление

12:37

Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

12:22

Почему выросли горькие огурцы: причина, о которой знают не все, и как решить проблемуВидео

12:12

Рада назначила нового премьер-министра Украины - кто он

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять