В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

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/ Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину вернули 501 тело погибших, которых российская сторона определяет как украинских военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ).

"Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут предприняты все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что возвращение тел стало результатом совместной работы сразу нескольких структур сектора безопасности и обороны Украины. К процессу присоединились Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр при СБУ, Вооруженные Силы Украины, МВД Украины, Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры.

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Отдельно в КШППВ поблагодарили международных партнеров за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий", - отметили в штабе.

Кто транспортирует тела погибших

Техническую часть операции - непосредственную перевозку тел - обеспечивает отдельное подразделение Вооруженных Сил.

"Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебномедицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию", - сообщили в КШППВ.

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