Народные приметы и суеверия: откуда взялись самые известные украинские поверья

Украинские народные приметы сохранились до наших дней. Как возникли украинские народные приметы, что они означают и каково объяснение самых известных поверий.

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Самые известные приметы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие украинские приметы самые известные

Откуда берут начало популярные суеверия

Украинские народные приметы - это уникальная часть нашей культуры, формировавшаяся веками. Даже во времена современных технологий многие по привычке заглядывают в зеркало, если пришлось вернуться домой, или убирают пустую бутылку со стола. Откуда взялись эти бытовые ритуалы и что они символизируют - расскажет Главред.

Как сообщает РБК-Украина, многие известные приметы имеют историческое или бытовое происхождение, хотя сегодня их часто воспринимают как суеверия.

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Кошка умывается - ждите гостей

По народным поверьям, если кошка начинает тщательно умываться, вскоре в дом могут прийти гости. Такое наблюдение издавна передавалось из поколения в поколение.

Просыпанная соль - к ссоре

Несколько веков назад соль была дорогостоящим продуктом, поэтому её случайная потеря могла стать причиной семейной ссоры. Именно с этим связывают появление приметы о рассыпанной соли.

Черная кошка перебежала дорогу - к неудаче

В народных поверьях чёрных кошек нередко связывали с мистикой. В то же время никаких доказательств того, что они приносят неудачу, нет.

Не возвращайтесь с полудороги

По приметке, возвращение домой после выхода может принести неудачу. Если же это необходимо, в народе советуют посмотреть в зеркало перед повторным выходом.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Свистеть в доме - к бедности

В древности верили, что свист в доме может "высвистеть" достаток и благополучие. Именно поэтому детей часто отучали от этой привычки.

Увидеть радугу - к счастью

Радуга в народной традиции символизирует надежду, мир и добрые перемены. Увидеть её после дождя считалось хорошим знаком.

Найти подкову - к удаче

Подкова издавна считалась символом счастья и оберегом. По поверьям, найденную подкову вешали над дверью, чтобы она приносила благополучие и защищала дом.

Упала ложка - к гостям

По народной примете, если упала ложка, вскоре могут прийти гости. Иногда даже считали, что это будет женщина.

Пустая бутылка на столе - к бедности

Существует поверье, что пустую бутылку не стоит оставлять на столе, ведь она символизирует недостаток и может "притягивать" финансовые трудности.

Волки выют - к переменам

Наши предки считали волчий вой предвестником перемен или непогоды. На самом деле же волки воют для общения между собой, обозначения территории и координации действий стаи.

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