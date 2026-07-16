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Молния может убить даже дома: эксперты назвали опасные ошибки во время грозы

Анна Ярославская
16 июля 2026, 03:31
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Как пережить грозу без последствий? Почему нельзя принимать душ и мыть посуду? Как необходимо подготовить дом?
Гроза
Эксперты раскрыли главные правила безопасности во время сильной грозы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

  • Что нельзя делать во время сильной грозы
  • Какие системы помогут защитить дом от молнии
  • Как снизить риск затопления и поломок техники

Многие слышали правило: "Гремит гром - оставайся дома". Однако для безопасности во время грозы этого может быть недостаточно. До того как начнется непогода, стоит заранее подготовиться и принять меры, которые помогут уберечь жилье и близких от последствий сильной грозы.

Эксперты по погоде и безопасности рассказали изданию Martha Stewart, что нужно сделать заранее, как вести себя во время стихии и что запрещено делать во время грозы.

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Как защитить себя и свою семью во время грозы

По словам сертифицированного метеоролога и специалиста по подготовке к стихийным бедствиям Шерил Нельсон, главное средство защиты - своевременное предупреждение.

Если для вашего района объявлено предупреждение о сильной грозе, всем членам семьи, включая домашних животных, следует немедленно укрыться в подвале, специальном убежище или на самом нижнем этаже дома.

Лучше всего выбрать помещение без окон - например, кладовую или внутреннюю ванную комнату. Чем больше стен будет между вами и улицей, тем безопаснее. Также специалисты советуют надеть защитный шлем, чтобы уберечь голову.

Чего нельзя делать во время грозы

Во время активной грозы некоторые привычные действия могут быть опасны.

1. Не принимайте душ и не пользуйтесь водопроводом.

Молния способна распространяться по водопроводным трубам. Поэтому во время грозы не рекомендуется принимать душ, мыть руки или мыть посуду.

2. Не пользуйтесь телефонами и по возможности отключите технику.

Разряд молнии может вызвать скачок напряжения в электросети. Если позволяет время, до начала грозы лучше отключить электроприборы от сети. Во время непогоды безопаснее пользоваться мобильным или беспроводным телефоном, а не стационарным.

3. Избегайте контакта с бетонными стенами и полом.

Внутри бетонных конструкций находится металлическая арматура, по которой также может пройти электрический разряд. Поэтому не стоит лежать на бетонном полу или прислоняться к бетонным стенам, особенно в подвалах и гаражах.

4. Держитесь подальше от окон.

Сильный ветер или крупный град могут разбить окна, стеклянные двери и мансардные окна. Лучше находиться во внутренней комнате, коридоре или подвале. Закрытые шторы или жалюзи помогут частично защитить от осколков стекла, если окно разобьется.

Что стоит приобрести для защиты дома

Несколько полезных устройств помогут значительно снизить риски во время сильной грозы.

Система молниезащиты. Онанаправляет электрический разряд в землю, снижая вероятность повреждения дома. При этом эффективность защиты напрямую зависит от качественного заземления.

Защита от скачков напряжения. Установка устройства защиты от перенапряжения для всего дома позволяет уберечь бытовую технику, систему отопления и кондиционирования, а также чувствительную электронику от резких скачков напряжения. Дополнительно рекомендуется использовать сетевые фильтры для наиболее дорогих устройств.

Резервный генератор. Автономный генератор поможет сохранить работу холодильника, системы отопления, кондиционера и жизненно важного медицинского оборудования при отключении электроэнергии.

Ударопрочные окна и гаражные ворота. В регионах, где часто бывают ураганы и сильные штормы, специалисты рекомендуют установить ударопрочные окна, гаражные ворота или защитные ставни.

Сигнализация протечки воды. Подобно дымовому датчику, сиганлизация протечки воды предупреждает о появлении воды в доме, позволяя быстро принять меры. Датчики лучше размещать рядом с дренажным насосом, стиральной и посудомоечной машинами, водонагревателем и в других местах, где возможны подтопления.

Средства связи. Двусторонние радиостанции позволяют поддерживать связь между членами семьи, соседями и спасателями даже тогда, когда мобильная связь не работает или сеть перегружена. Особенно полезны они во время эвакуации и длительных отключений электроэнергии.

Как подготовить дом к грозе

Регулярное обслуживание дома значительно снижает риск повреждений во время непогоды.

1. Проверьте состояние фундамента.

Осмотрите дом снаружи и внутри на наличие трещин и других признаков повреждений. Насторожить должны:

  • наклон пола;
  • трещины в гипсокартоне;
  • плохо закрывающиеся двери и окна;
  • трещины в фундаменте.

Все это может свидетельствовать о проблемах, которые усилятся под воздействием сильных дождей и ветра.

2. Следите за состоянием подвала.

Плесень, белый солевой налет на стенах, сырость или затхлый запах могут указывать на повышенный риск подтопления.

Если установлен дренажный насос, убедитесь, что он оснащен резервным аккумулятором, чтобы продолжать работать даже при отключении электричества.

3. Очистите водостоки.

Водосточные желоба и трубы должны быть чистыми, без мусора и повреждений. Вода должна отводиться минимум на полтора метра от дома, чтобы не попадать в подвал или фундамент.

4. Приведите в порядок участок.

Обрежьте сухие и нависающие ветви деревьев - во время сильного ветра они могут упасть на крышу, автомобиль или разбить окна.

5. Закрепите предметы во дворе.

Перед грозой закройте защитные крышки наружных электрических розеток и отключите уличные электроприборы, например декоративную подсветку или акустические системы.

Также занесите в помещение или надежно закрепите садовую мебель, зонты, мангалы и декоративные элементы. При сильном ветре они могут превратиться в опасные летящие предметы.

6. Проверьте электросистему.

Во влажных помещениях, гараже и на улице рекомендуется установить устройства защитного отключения (УЗО), которые помогают предотвратить поражение электрическим током.

Регулярная проверка электропроводки позволит вовремя выявить неисправности, которые могут усугубиться во время грозы.

7. Проверьте работу дренажного насоса.

Перед сезоном дождей убедитесь, что насос исправен. Сильные ливни часто сопровождаются отключением электричества, а отказ насоса способен привести к затоплению подвала.

Желательно использовать модель с резервным аккумулятором или подключить насос к генератору.

Смотрите видео - Правила поведения во время грозы для детей:

Как писал Главред, во время грозы многие стараются укрыться под деревом, не подозревая, что это может быть опасно для жизни. Более того, некоторые виды деревьев гораздо чаще притягивают электрические разряды, чем другие. Детальнее читайте в материале: Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молния.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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