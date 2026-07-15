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Гигантский НПЗ "Салават" прекратил работу, губернатор врет о "нескольких днях"

Тарас Сидоржевский
15 июля 2026, 18:29
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Губернатор обещает возобновление работы через несколько дней, хотя ремонт двух ключевых перерабатывающих установок может затянуться на недели или даже месяцы.
НПЗ
ССО нанесли удар по НПЗ "Салават" / Коллаж: Главред, фото: "Газпром", соцсети

Что произошло:

  • Украинский удар остановил НПЗ "Салават" 14 июля
  • Повреждены дистилляционные установки CDU-6 и CDU-4
  • Завод производит топливо, полиэтилен и аммиак

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Салаватнефтеоргсинтез" на Урале - остановил работу 14 июля после удара украинских дронов. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли сообщает Reuters.

Местный губернатор подтвердил атаку, но заявил, что предприятие вернется к привычным объемам производства якобы в течение нескольких дней. По данным источников агентства, обе основные установки по переработке нефти на заводе получили повреждения и были остановлены, также повреждения получили несколько второстепенных установок и другое оборудование. В пресс-службе завода на запрос агентства не ответили.

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Точный удар

Остановленные установки - это CDU-6 мощностью 17 140 тонн нефти в сутки и CDU-4, способная перерабатывать 11 430 тонн нефти и газового конденсата ежедневно. Источники Reuters отмечают, что восстановление работы этих установок может занять несколько недель или даже месяцев, несмотря на оптимистичный прогноз губернатора относительно скорого возвращения завода к нормальным объемам.

Как американцы помогают наносить удары по НПЗ в России: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, как американцы будут помогать Украине наносить удары вглубь России.

"Речь идет прежде всего о спутниковой разведывательной информации, которую США предоставляют Украине, то есть о точных координатах целей и пути, как к этим целям добраться. Приведу простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно в 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, американцы извлекают из этого свою выгоду, ведь Россия остается потенциальным военным противником США.

Какую долю нефтепереработки России обеспечивает завод

Салаватский комплекс производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол и аммиак. По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 7,2 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,7% от общего объема нефтепереработки в России.

Из этого сырья предприятие произвело 2,5 миллиона тонн дизельного топлива, 1,5 миллиона тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Россияне не идут на мир, несмотря на катастрофу в нефтепереработке

Напомним, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар ранее заявил, что пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Башкортостане и Краснодарском крае критически усугубляют дефицит топлива в российской армии и затрудняют логистику фронта. На данный момент ситуация якобы остается под контролем, но динамика для россиян крайне негативна.

Отметим, что генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав в ходе анализа ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям заявил о крайне ограниченных возможностях российской противовоздушной обороны. По его словам, неспособность ПВО РФ одновременно прикрыть все НПЗ и энергетические объекты оставляет значительную часть инфраструктуры страны-агрессора беззащитной, и это лишь вопрос времени, когда ВСУ "обработают" все объекты.

Как ранее сообщал Главред, Кремль продолжает отвергатьгарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это свидетельствует о том, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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