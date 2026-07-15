Секрет обильного урожая помидоров кроется в холодильнике: чем подкормить кусты

Вы узнаете:
- Почему кофейная гуща не подходит для подкормки томатов
- Какой уровень pH почвы нужен помидорам
Существует множество вариантов подкормки помидоров. Удобрения можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Однако некоторые из них, несмотря на свою популярность, могут нанести вред растениям.
Главред решил разобраться, чем можно подкармливать помидоры в июле.
Что лучше всего подходит для помидоров
Кофейная гуща, несмотря на свою популярность в качестве удобрения, вредит помидорам, тогда как обычный йогурт из холодильника способен дать растениям более безопасный и эффективный питательный стимул для роста, пишет Tasting Table.
Почему йогурт работает лучше кофейной гущи
Кофеин и кислотность кофейной гущи нарушают баланс pH почвы и могут вызвать ожоги корней растения.
В то же время йогурт поставляет кальций, магний, фосфор и молочнокислые бактерии, которые защищают растение от грибковых заболеваний.
Как приготовить удобрение из йогурта для помидоров
Способ приготовления и использования удобрения прост: одну столовую ложку йогурта следует развести в стакане воды и полить этой смесью корни растения.
Главное требование - йогурт должен быть без сахара, ароматизаторов и других добавок.
Кроме того, живой или пробиотический йогурт считается особенно ценным вариантом по сравнению с пастеризованным - его микробиологическое разнообразие более активно подавляет вредные бактерии в почве.
Как часто следует подкармливать помидоры йогуртом
Оптимальный график подкормки - одно-два внесения йогуртовой смеси в месяц, но не чаще. Это связано с кислотностью продукта: pH йогурта составляет 4,6, тогда как помидоры лучше всего развиваются в почве с pH от 6,2 до 6,8.
Чрезмерное количество такого удобрения может снизить уровень pH почвы ниже оптимального диапазона, что ограничивает способность растения поглощать питательные вещества.
Подкормка помидоров в июле – видео:
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Об источнике: Tasting Table
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