Как отмыть стекло духовки за 60 минут: простой способ без дорогой химии

Жир и нагар исчезнут на глазах, если приготовить одно домашнее средство.

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Самое эффективное средство для мытья стекла духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить пасту для мытья стекла духовки

Сколько времени нужно потратить на очистку стекла духовки

Застаревший жир и нагар на стекле духовки иногда сложно отмыть даже самыми дорогими профессиональными средствами. Однако справиться с сильными загрязнениями можно с помощью простых компонентов.

Главред узнал об этом от автора YouTube-канала "Точка зрения 360°". Он поделился проверенным способом, который помогает очистить даже очень грязное стекло без использования агрессивной бытовой химии.

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Как быстро отмыть стекло духовки

Для начала нужно приготовить специальную пасту. Основой смеси станет 100 граммов натертого на терке хозяйственного мыла. Его нужно смешать с двумя столовыми ложками 3% перекиси водорода.

"Перекись водорода хорошо окисляет, размягчает и разрыхляет застарелый нагар", - отметил эксперт.

Также нужно добавить две столовые ложки соды. Если нагар свежий, подойдет обычная пищевая сода. Если нагар застарелый, лучше взять кальцинированную соду.

Смесь из этих ингредиентов автор рекомендует разбавить горячей водой так, чтобы получилась паста, похожая по консистенции на сметану.

Как правильно наносить пасту на стекло духовки

Готовую пасту необходимо равномерно нанести обычной кухонной губкой на всю поверхность стекла с обеих сторон. После нанесения стекло нужно обернуть пищевой пленкой.

"Так мы оставляем на один час. Если у вас нагар не очень сильный, можно подождать минут 20–30", - пояснил автор.

После того как паста подействует, можно приступать к очистке стекла. Для этого лучше всего использовать пластиковый скребок или губку. Ими нужно протереть стекло, а остатки пасты следует смыть тёплой водой. После этого остаётся вытереть стекло насухо.

Смотрите видео о том, как отмыть стекло духовки:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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