Почтальон своими руками построил дворец из камней: его признали шедевром

Фердинанд Шеваль посвятил 33 года строительству "Идеального дворца" из найденных камней. Позже его творение признали культурным наследием Франции.

https://glavred.info/oddities/pochtalon-svoimi-rukami-postroil-dvorec-iz-kamney-ego-priznali-shedevrom-10780589.html Ссылка скопирована

Почтальон 33 года собирал камни и построил дворец / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что заставило почтальона собирать камни 33 года

Как дворец без архитектора прославился на весь мир

Почему власти запретили исполнить его последнюю волю

Обычная находка во время рабочего маршрута полностью изменила жизнь французского почтальона.

Один необычный камень вдохновил Фердинанда Шеваля на создание грандиозного сооружения, которое он строил более трех десятилетий и которое сегодня считается одним из самых необычных архитектурных памятников Франции. Об этом пишет Libertatea.

видео дня

Случайная находка изменила всю жизнь

В 1879 году почтальон из французской деревни Отерив Фердинанд Шеваль во время привычного 30-километрового маршрута споткнулся о камень необычной формы. Позже он признавался, что его поразила красота и необычный вид находки.

Почтальон из французской деревни Отерив Фердинанд Шеваль / Фото: скриншот с Youtube

С того дня мужчина начал ежедневно собирать интересные камни. Сначала он носил их в карманах, затем в корзинах, а позже стал перевозить на тачке. Так началась история создания одного из самых необычных сооружений Европы.

Днем разносил письма, ночью строил дворец

Работая почтальоном, Шеваль посвящал все свободное время строительству своей мечты. По ночам, освещая площадку керосиновой лампой, он возводил стены будущего дворца.

Несмотря на отсутствие архитектурного или строительного образования, он самостоятельно осваивал все необходимые навыки. Для строительства использовались собранные камни, известь и цемент.

Для строительства использовались собранные камни, известь и цемент / Фото: Shutterstock

На создание своего главного проекта Фердинанд Шеваль потратил 33 года (с 1879 по 1912 год). По его словам, ради исполнения мечты он посвятил работе более 93 тысяч часов.

Во дворце смешались стили со всего мира

Хотя почтальон никогда не путешествовал за пределы своего региона, вдохновение он находил в открытках, которые ежедневно доставлял адресатам.

В результате появился необычный архитектурный ансамбль, объединивший элементы индуистских храмов, средневековых замков, швейцарских шале и арабских мечетей. Фасады украсили фигуры животных, сказочных существ, паломников и многочисленные декоративные элементы.

Дворец признали культурным памятником Франции

При жизни многие соседи считали Фердинанда Шеваля чудаком и не понимали его увлечения. Однако позднее его работу высоко оценили представители мира искусства, в том числе Пабло Пикассо и писатель Андре Бретон.

Сегодня "Идеальный дворец" (Palais Ideal) признан культурным памятником Франции. Он ежегодно принимает сотни тысяч туристов, которые приезжают увидеть необычное сооружение, созданное одним человеком без профессиональной подготовки и построенное исключительно благодаря настойчивости и многолетнему труду.

Смотрите в видео о том, как выглядит необычный дворец:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Libertatea (libertatea.ro) Libertatea (libertatea.ro) - одно из старейших и наиболее влиятельных СМИ Румынии, основанное 22 декабря 1989 года во время Румынской революции и ставшее первой независимой газетой страны после падения коммунистического режима. Пройдя путь от популярного массового таблоида до серьезного общеполитического издания, сегодня портал является одним из лидеров румынского интернет-пространства по посещаемости. Сайт функционирует как мощный информационный агрегатор, оперативно освещающий главные национальные и мировые новости, резонансные журналистские расследования, политику, экономику, спорт, а также материалы о культуре, здоровье и стиле жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред