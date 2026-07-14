Россияне набросились на актрису, которая бросила своего сына по имени Гордей.

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Ольга Кузьмина бросила своего сына / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

Что случилось с сыном актрисы

Почему она его оставила

Звезда популярного российского сериала "Кухня" Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.

Как пишут российские пропагандисты, актриса влюбилась в женатого мужчину во время участия в одном из шоу. После этого, тот развелся и у пары родилась девочка. При этом граждане террористической России пишут, что актриса совершенно забросила своего сына от первого брака.

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Актриса и ее сын / Фото РосСМИ

Между тем, Кузьмина резко ответила на выпады соотечественников.

"Гордею 12 лет, и он может не находиться со мной рядом 24/7. Он сам решает, хочет сниматься или нет. Иногда мы путешествуем без него, но это не значит, что мы его бросаем. Сын может сам отказаться. У него есть друзья, с которыми он гуляет без моего надзора и "фотоохоты". У Гордея есть папа, с которым он любит проводить время на выходных и каникулах. У моего сына насыщенная жизнь. Поэтому не переживайте. У нас в семье все происходит по взаимному согласию", - ответила актриса.

Кузьмину обвинили в том, что она бросила сына / Фото РосСМИ

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О персоне: Ольга Кузьмина Ольга Кузьмина - российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа. Известность актрисе принесла роль официантки Насти Фоминой из телесериала "Кухня".

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