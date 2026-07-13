Оборону РФ прорвали на 25 км: освобождены шесть сел на Днепропетровщине

Украинские военные восстановили контроль над шестью населенными пунктами.

https://glavred.info/ukraine/oboronu-rf-prorvali-na-25-km-osvobozhdeny-shest-sel-na-dnepropetrovshchine-10780370.html Ссылка скопирована

ВСУ пошли вперед на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Успешно проведена наступательная операция в Днепропетровской области

Украинские военные восстановили контроль над шестью населенными пунктами

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" ВСУ заявил об успешном проведении наступательной операции в Днепропетровской области.

По информации, которую сообщает ресурс Армія Інформ, украинские военные восстановили контроль над шестью населенными пунктами:

видео дня

Терновое;

Запорожское;

Новогеоргиевка;

Вороне;

Сичневое;

Малиевка.

Как сообщили в полку, в ходе операции украинские силы продвинулись примерно на 25 километров. Также утверждается, что значительные потери были нанесены подразделениям российской 120-й дивизии морской пехоты и 68-го армейского корпуса.

По данным военных, наступление началось одновременно сразу на нескольких направлениях из района Великомихайловки. Штурмовые подразделения действовали при постоянной поддержке беспилотников и авиационных средств, а отдельное внимание уделялось поиску и уничтожению российских операторов дронов.

/ Скриншот

ВСУ сорвали попытку прорыва российских войск на границе

Украинские защитники не позволили российским подразделениям пересечь государственную границу в районе поселка Казачья Лопань на Харьковщине.

Как сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", после завершения боевой операции украинские военные полностью восстановили контроль над этим участком приграничной территории, не допустив закрепления противника.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия. Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала". В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред