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Премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку - что известно

Руслана Заклинская
13 июля 2026, 20:09обновлено 13 июля, 21:25
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Рада рассмотрит отставку премьер-министра Свириденко.
Премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку — что известно
Свириденко подала в отставку с поста премьера / Коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy

Что известно:

  • Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке
  • Рада рассмотрит её отставку в ближайшее время
  • Свириденко возглавила Кабмин 17 июля 2025 года после отставки Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко", - сообщил он.

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Он уточнил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Председатель парламента также поблагодарил Юлию Свириденко за работу во главе Кабинета министров.

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", - написал Стефанчук.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко возглавила Кабинет министров Украины 17 июля 2025 года. Она стала главой правительства после отставки Дениса Шмыгаля, который впоследствии занимал должности в правительстве Свириденко - сначала возглавлял Министерство обороны, а позже Министерство энергетики.

До назначения премьер-министром Свириденко была первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины. Ранее она работала заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Отставка Свириденко - что известно

Как сообщал Главред, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении Кабинета министров. По его словам, Украина переходит к новому этапу политической стратегии, что требует кадровых изменений.

В то же время глава государства предложил Юлии Свириденко остаться в команде и сообщил, что она может возглавить "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером". Подробностей об этом направлении президент не уточнил.

Среди возможных кандидатов на её место СМИ называют главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого. По данным BBC News Украина, Свириденко могут назначить послом Украины в США. В Офисе президента подчеркивают, что изменения связаны не с претензиями к её работе, а с новой политической стратегией государства.

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О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX созыва с 8 октября 2021 года. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019 - 7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019 - 7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, сообщает Википедия.

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Кабмин премьер-министр Руслан Стефанчук новости Украины Юлия Свириденко
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