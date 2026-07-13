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Украшения засияют как новые за 10 минут: простой способ почистить золото и серебро дома

Дарья Пшеничник
13 июля 2026, 13:27
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Простые домашние растворы на основе соды, нашатыря и перекиси возвращают украшениям первоначальный блеск без риска повредить металл.

Украшения засияют как новые за 10 минут: простой способ почистить золото и серебро дома
Чем почистить золото и серебро дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Вы узнаете:

  • Какой раствор очистит золото без повреждений
  • Как фольга и сода возвращают блеск серебру
  • Когда перекись опасна для украшений

Золотые и серебряные украшения со временем неизбежно тускнеют: на поверхности металла скапливаются пыль, кожный жир и косметика, а серебро дополнительно темнеет из-за реакции с серосодержащими соединениями воздуха. Вернуть изделиям опрятный вид можно самостоятельно, без обращения к ювелиру или в химчистку, сообщает УНИАН.

Как почистить золото без специальных средств

Самый безопасный способ ухаживать за золотом дома - раствор теплой воды с несколькими каплями мягкого жидкого мыла. Украшение погружают в смесь на 10–20 минут, после чего труднодоступные места осторожно очищают мягкой зубной щеткой, промывают чистой водой и протирают салфеткой.

Если загрязнения не удаляются, используют другой раствор: стакан теплой воды, чайную ложку нашатырного спирта и несколько капель жидкого мыла. Украшение оставляют в нем на 10–15 минут, затем промывают и тщательно высушивают.

Еще один вариант - перекись водорода, смешанная с теплой водой: в ней золото замачивают на 15–20 минут. Этот метод не подходит для украшений с жемчугом, опалом, бирюзой и другими чувствительными камнями - они могут потерять первоначальный цвет.

Сода, фольга и перекись для серебра

Потемнение серебра - естественный процесс, поэтому такие изделия требуют более частого ухода. На начальных этапах образования налета достаточно теплой мыльной воды и мягкой ткани, но при выраженном почернении понадобятся другие домашние методы.

Дно стеклянной или керамической емкости выстилают алюминиевой фольгой, выкладывают серебряные украшения, добавляют 1–2 столовые ложки пищевой соды и заливают горячей, но не кипящей, водой. Через 5–10 минут тёмный налёт в результате химической реакции переходит на фольгу, после чего изделие достаточно прополоскать и высушить.

Очистка серебра перекисью водорода с небольшим количеством нашатырного спирта считается одним из самых простых и эффективных способов: изделие погружают в раствор всего на несколько минут и сразу промывают водой. Этот метод подходит исключительно для украшений без камней и декоративного покрытия.

Альтернативный вариант - густая паста из пищевой соды и небольшого количества воды, которую осторожно наносят на поверхность мягкой тканью. При этом важно не переусердствовать: слишком сильное трение может оставить на украшении мелкие царапины.

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Об источнике: УНИАН

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