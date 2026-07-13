Российский 'Шахед' залетел в Молдову и взорвался - что известно

Правоохранительные органы проводят расследование с целью выяснения всех обстоятельств.

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Российский дрон упал в Молдове / коллаж: Главред, фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

Кратко:

Во время атаки РФ "Шахед" залетел в Молдову

Беспилотник взорвался вблизи села Копанка

Минобороны заявило об угрозе безопасности региона

Ночью 13 июля в Молдову залетел один из российских ударных беспилотников типа "Шахед". Он взорвался возле села, расположенного почти в 30 км от границы Молдовы с Украиной. Об этом сообщает Newsmaker.

В Генеральном инспекторате полиции сообщили, что в 01:03 по экстренному номеру служб чрезвычайных ситуаций поступило сообщение об обнаружении объекта, похожего на беспилотник, на окраине села Копанка Каушанского района.

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Отмечается, что после падения он взорвался.

"На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал. Территорию оградили, правоохранители проводят расследование для выяснения всех обстоятельств", - отметили в полиции.

В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что речь идет о российском беспилотнике типа "Шахед" ("Герань-2"), который залетел в воздушное пространство Молдовы во время российской атаки на Одесскую область.

"Этот новый инцидент является серьезным и недопустимым нарушением воздушного пространства Молдовы и в очередной раз подтверждает, что захватническая война России против Украины создает прямые угрозы безопасности наших граждан и всего региона", - подчеркнули в Минобороны.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ меняет подход к применению "Шахедов"

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что российские войска будут пытаться прокладывать новые маршруты полета, а также искать иные стратегии и тактики для повышения эффективности применения "Шахедов".

"Россияне могут начать активнее применять на "Шахедах" системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии. Также ожидается использование реактивных модификаций беспилотников, в частности "Герань-3" и "Герань-4". Оккупанты, вероятно, будут менять тактику и запускать дроны ближе к границам, а не из глубины тыла", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Нарушение воздушного пространства - что известно

Как сообщал Главред, ранее во время массированной ракетно-дроновой атаки российских сил по Украине в Польше было зафиксировано появление "неизвестного объекта", пересекшего границу со стороны территории Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши направило главе посольства России ноту с требованием немедленно объяснить нарушение российской ракетой воздушного пространства Польши.

В НАТО также заявляли, что Россия неоднократно устраивала провокации в Черноморском регионе, запуская ракеты и беспилотники, нарушавшие воздушное пространство нескольких стран Альянса.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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