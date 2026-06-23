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Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

Алексей Тесля
23 июня 2026, 00:42
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Процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, говорит Урсула фон дер Ляйен.
Украина, Евросоюз, ЕС
Раскрыты условия евроинтеграции Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украина и Молдова пройдут разные пути, подчеркнули в ЕС
  • Киев и Кишинев продвигаются в рамках евроинтеграции, говорят в МИД

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина и Молдова продолжат двигаться по пути евроинтеграции "в своем темпе, проводя различные реформы".

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны проводить реформы – и они должны проводить различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", – сказала фон дер Ляйен после завершения саммита Молдова-ЕС, сообщает Европейская правда.

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Отвечая на вопросы журналистов о перспективах дальнейшего открытия кластеров, она подчеркнула, что "говорит только о Молдове".

"Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее". Потому что "как можно скорее" ни о чем не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, которая была согласована всеми 27 государствами-членами", – отметила глава Еврокомиссии.

Что говорят в МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал интерпретации заявлений, сделанных председателем Европейской комиссии по итогам саммита ЕС-Молдова.

"МИД Украины обратил внимание на отдельные интерпретации заявлений, сделанных председателем Европейской комиссии по итогам саммита ЕС-Молдова. В этом контексте важно подчеркнуть, что в соответствующих комментариях речь шла исключительно о Республике Молдова, а не о сравнении или противопоставлении Молдовы и Украины", – сказал спикер в ответ на вопросы журналистов.

Тихий отдельно подчеркнул, что после открытия первого кластера переговоров (Cluster 1) дальнейшее продвижение в переговорном процессе происходит на основе четко закрепленной методологии Европейской Комиссии, которая предусматривает индивидуальную оценку каждой страны-кандидата по достижениям в выполнении внутренних бенчмарков (IBAR).

"В то же время следует отметить, что Украина и Молдова синхронно продвигаются в рамках переговорного процесса и последовательно проходят соответствующие этапы европейской интеграции. Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий для открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет", – заявил спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина, придавшая новый импульс политике расширения Европейского Союза и способствовавшая восстановлению ее стратегической динамики, рассчитывает на справедливый, объективный и взвешенный подход со стороны ЕС в рамках дальнейшего процесса расширения.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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