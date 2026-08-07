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Атаки на Wildberries привели к кризису в крупных банках России – СВР

Анна Ярославская
7 августа 2026, 07:50
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Отчетность двух крупнейших государственных банков за первое полугодие 2026 года фиксирует падение прибыли, рост резервов и массовые реструктуризации долгов.
Банки России, атаки Wildberries
Крупнейшие банки РФ страдают от ударов по Wildberries / Коллаж: Главред, фото: Supernova, росСМИ

Кратко:

  • Кредитный кризис дошел до крупнейших банков РФ
  • Ипотечная просрочка выросла почти на 50%
  • Риски концентрируются вокруг Wildberries

Крупнейшие государственные банки России – "Сбер" и "ВТБ" – демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей из-за роста проблемной задолженности и увеличения резервов. Особо заметным стало ухудшение ситуации в ипотечном портфеле. Об этом свидетельствуют данные Cлужбы внешней разведки Украины.

Доля проблемных кредитов третьей стадии в портфеле "Cбера" за квартал выросла с 4,8% до 5,5% - при объеме портфеля 658,7 млрд долларов это примерно 36,3 млрд долларов проблемных ссуд, свидетельствует отчетность за первое полугодие 2026 года.

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Резервы под возможные потери банк нарастил на 8,6%. Дефолтные кредиты в проектном финансировании увеличились на 27,9%, в корпоративном сегменте - на 22,6%, а просроченная задолженность - на 23,7%. Худшая динамика в ипотеке: там объем просрочки вырос почти на 50%.

Изменение характера работы кредитного комитета признал и председатель правления Герман Греф. По его словам, структура теперь больше занята переоформлением имеющихся долгов, чем выдачей новых ссуд. Заместитель председателя правления Тарас Скворцов одновременно снизил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0-0,5% и предупредил о возможном повышении налогов в 2027 году.

Отдельный очаг напряжения - электронная коммерция. В банке фиксируют рост рисков среди компаний этого сегмента, прежде всего вокруг маркетплейса Wildberries, клиенты которого массово обращаются за реструктуризацией.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

ВТБ сокращает персонал и подошел к пределу по капиталу

Второй по размеру государственный банк России, который держит около 8 трлн рублей депозитов населения, объявил об увольнении 10% работников головного офиса. Прибыль за первое полугодие уменьшилась на 20%, а во втором квартале - на 34%. Резервы под проблемные кредиты за квартал выросли почти на треть, до 66,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала упала с 20,5% до 13%, а достаточность капитала снизилась до 10,7% - при минимальном требовании центробанка на уровне 10%.

Трудности накапливались еще с прошлого года: по итогам 2025-го доля проблемных кредитов в портфеле ВТБ выросла почти в полтора раза, до 14,2%. Это примерно на треть выше среднего показателя банковской системы России.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Кредиты военным предприятиям скрывают реальный масштаб

Оценки потерь могут оказаться заниженными, поскольку значительную часть ссуд банк выдавал предприятиям, связанным с военным производством. Рынок реагирует уже сейчас: акции ВТБ опустились до исторических минимумов на московской бирже, в том числе из-за паники инвесторов насчет стратегического партнерства банка с Wildberries.

Общий знаменатель для обоих учреждений - дорогие кредиты, слабый экономический рост и санкции, которые ухудшают качество банковских активов. Наращивание резервов, реструктуризация долгов и сокращение расходов несут риск новых дефолтов и дальнейших увольнений в финансовом секторе.

Атаки на Wildberries - новости

Как писал Главред, в ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

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Об источнике: Служба внешней разведки Украины

Служба внешней разведки Украины (СВР) - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Основага 14 октября 2004 года (выведена из состава Службы безопасности Украины, где ранее существовала как Главное управление разведки СБУ).

Подчиненяется Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде и Комитету по вопросам разведки.

Председатель СВРУ - Рустем Умеров (назначен 3 августа 2026 года).

Девиз: "Omnia vincit veritas" (с лат. - "Истина побеждает всё").

Главные задачи и направления работы:

  • Сбор разведывательной информации: добывание политической, экономической, военно-стратегической и научно-технической информации за пределами Украины для обеспечения высшего руководства страны.
  • Специальные операции: проведение специальной деятельности, направленной на нейтрализацию внешних угроз национальной безопасности Украины.
  • Международное сотрудничество: координация взаимодействия с разведслужбами государств-партнеров (включая страны НАТО, США, Великобританию и др.).
  • Защита загранучреждений: обеспечение безопасности дипломатических представительств Украины за рубежом и их персонала.
  • Противодействие гибридным угрозам: киберразведка, анализ дезинформационных кампаний и мониторинг экономических санкций.

В чем отличие от ГУР МО и СБУ?

СВРУ (Служба внешней разведки) отвечает за внешнюю (гражданскую, политическую и экономическую) разведку за пределами страны.

ГУР МО (Главное управление разведки МОУ) специализируется на военной разведке, спецоперациях на фронте и в тылу противника.

СБУ (Служба безопасности Украины) - орган контрразведки, антитеррора и внутренней безопасности внутри страны.

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