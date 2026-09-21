Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

Опытная садовница поделилась простым способом размножения смородины черенками.

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Смородину можно легко размножить черенками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Какие побеги смородины подходят для размножения

Как правильно подготовить черенки смородины

Как посадить черенки, чтобы они пустили корни

Смородину можно размножать различными способами, однако одним из простых вариантов является использование однолетних побегов. Для этого не нужно покупать саженцы - достаточно правильно подготовить черенки и высадить их в землю.

Главред узнал, как размножать смородину черенками и что нужно сделать, чтобы они хорошо укоренились.

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Какие побеги смородины подходят для размножения

Советами по выращиванию смородины поделилась блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин. Для размножения садовница советует выбирать однолетние побеги. Она отметила, что их можно отличить по более светлому цвету.

"Вот, выбираю однолетние побеги. Они такие светленькие", - рассказала Ольга Мартинишин.

Побег нужно срезать под углом под почкой. По словам блогерши, для черенка достаточно даже двух почек, однако она советует оставлять больше.

"Под почкой срезаю под углом. Почек вообще хватит даже двух. Ну, я оставляю больше, чтобы было больше ветвей", - пояснила садовница.

После этого с черенка нужно удалить листья. Это позволит подготовить побег к высадке в грунт.

Как посадить черенки смородины

Перед посадкой нужно подготовить небольшую бороздочку в почве и хорошо её полить.

Ольга Мартинишин отметила, что в сухую погоду черенки можно оставить в воде примерно на два часа перед посадкой. Если накануне прошел дождь и земля достаточно влажная, дополнительно замачивать их нет необходимости.

"Два часа, чтобы не было слишком засушливо. У нас очень сухая погода, земля. Если были дожди, то в этом нет необходимости, в принципе", - рассказала блогерша.

Бороздку нужно сделать такой глубины, чтобы в землю можно было спрятать одну-две почки. Черенок необходимо положить в почву под углом. После этого его следует засыпать землей и хорошо полить.

"Одну, две почки в землю. Под углом. Одну кладу, вторую кладу. И вот так засыпаю", - показала Ольга Мартинишин.

Как размножить смородину черенками / Фото: скріншот

Видео о том, как вырастить куст смородины из черенка, можно посмотреть по ссылке.

Нужно ли укрывать смородину на зиму

По словам садовода, специально укрывать посаженные черенки смородины на зиму не нужно. Главное после посадки - хорошо полить растение. Также блогер советует приправить землю вокруг черенка.

"На зиму смородину я не укрываю. Главное - хорошо полить", - отметила она.

Окучивание поможет одновременно замульчировать участок и защитить молодой черенок.

Когда черенки смородины пустят корни

По словам Ольги Мартинишин, первые хорошие корешки у черенков должны появиться к следующему лету.

"Корни уже к следующему лету. Они пустят, появятся хорошие корешки", - рассказала садовод.

Осенью молодые растения уже можно будет пересаживать на постоянное место, если они достаточно окрепли. В то же время, если в этом нет необходимости, их можно оставить еще на один сезон, чтобы корневая система хорошо разрослась.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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