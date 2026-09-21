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Было 27 лет: у Синди Кроуфорд скончался единственный сын

Алена Кюпели
21 сентября 2026, 09:07
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Тело молодого мужчины нашли в реабилитационном центре, где он проходил лечение.
Скончался сын Синди Кроуфорд
Скончался сын Синди Кроуфорд / Коллаж Главред, фото cindycrawford

Кратко:

  • Что известно о смерти звезды
  • От чего страдал звездный наследник

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.

Информацию подтвердили представители семьи, попросившие уважать их частную жизнь в этот тяжёлый период. Причины смерти пока официально не раскрываются - ожидаются результаты экспертизы.

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Умер сын Синди Кроуфорд
Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Пресли был известен как модель и активно работал в индустрии моды, сотрудничая с крупными брендами. Он также являлся старшим братом модели Кайи Гербер.

Умер сын Синди Кроуфорд
Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

В последние годы он открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостями, делясь опытом борьбы с ними и поддерживая других людей, столкнувшихся с подобными трудностями.

Умер сын Синди Кроуфорд
Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Новость о его смерти стала шоком для поклонников и индустрии, а семья артиста сейчас переживает тяжёлую утрату.

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О персоне: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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