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Потеряют вкус и аромат: какие грибы ни в коем случае нельзя сушить на зиму

Инна Ковенько
20 сентября 2026, 19:05
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Сушка считается одним из самых удобных способов заготовки грибов, но для некоторых видов лучше выбрать другой метод.
Потеряют вкус и аромат: какие грибы ни в коем случае нельзя сушить на зиму
Какие грибы не стоит сушить на зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие грибы нельзя сушить на зиму
  • Чем заменить сушку грибов

Сушка грибов - один из самых удобных способов заготовки, ведь она позволяет сохранить продукт без дополнительных консервантов. Однако не все виды грибов одинаково хорошо переносят этот процесс. Некоторые после сушки теряют вкус, аромат или становятся непригодными для дальнейшего использования.

Главред расскажет, какие грибы лучше не сушить на зиму.

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Маслята

Маслята имеют скользкую кожицу, которая после сушки превращается в жесткую пленку, пишет ТСН. Из-за этого гриб теряет нежность и становится неприятным на вкус. Для маслят лучше выбрать маринование или замораживание после очистки и короткой термической обработки.

Сыроежки

Эти грибы известны своей ломкой структурой. После сушки они не восстанавливают нужную текстуру и в готовых блюдах выглядят хрупкими и неаппетитными. Сироежки стоит засаливать или использовать для других способов заготовок.

Лисички

Лисички можно сушить, но результат часто не оправдывает ожиданий. Они становятся жесткими и требуют длительного замачивания перед приготовлением. Значительно лучше сохраняют вкус и аромат при замораживании или мариновании.

Чем заменить сушку

Если гриб не подходит для сушки, есть несколько проверенных альтернатив.

  • Замораживание позволяет сохранить естественный вкус и аромат. Грибы очищают от мусора, при необходимости отваривают или обжаривают, охлаждают и раскладывают в порционные пакеты или контейнеры.
  • Маринование подходит для небольших крепких грибов. Они хорошо держат форму и остаются вкусными даже после длительного хранения.
  • Соление особенно подходит для грибов с плотной мякотью. Такой способ позволяет сохранить их структуру и насыщенный вкус.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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