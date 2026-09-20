Почему 21 сентября нужно избегать резких слов: какой церковный праздник

21 сентября необходимо контролировать эмоции, не спорить с коллегами и близкими, избегать оскорблений и резких слов.

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Какой церковный праздник 21 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 21 сентября

Что можно делать 21 сентября

Что нельзя делать 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, православные христиане вспоминают святого апостола Кодрата Магнийского. Он принадлежал к числу семидесяти апостолов - учеников Иисуса Христа, которые после его земного служения отправились проповедовать Евангелие среди разных народов. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 сентября

Кодрат жил в I-II веках и считается одним из первых христианских проповедников и защитников христианской веры. Свою миссию он совершал в Афинах и Магнисии, проповедуя среди язычников.

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Чем известен апостол Кодрат

Проповедь Кодрата пришлась на время, когда язычество оставалось широко распространенным. По церковному преданию, благодаря его словам и личному примеру многие люди отказались от поклонения идолам и приняли христианство.

Особенно важную роль святой сыграл в жизни афинской христианской общины. После мученической смерти епископа Публия среди верующих начались тяжелые времена. Христиане опасались преследований, а некоторые из них отошли от церкви.

Кодрат, согласно преданию, стал епископом Афин и занялся укреплением общины. Его деятельность помогла вернуть верующим мужество и надежду. В церковной традиции его также называют епископом Магнезийским.

Одним из наиболее известных эпизодов жизни святого стала его апология - письменная защита христианской веры. Предположительно около 124-126 года Кодрат обратился с ней к римскому императору Адриану.

В то время христиан нередко преследовали и обвиняли в преступлениях, которых они не совершали. В своей апологии Кодрат стремился доказать, что последователи Христа не представляют угрозы для государства, а их вера основана на истине.

Полностью произведение до наших дней не сохранилось. Известен лишь небольшой фрагмент, который приводит церковный историк Евсевий Кесарийский в "Церковной истории", книге IV.

В сохранившейся части Кодрат свидетельствует о подлинности чудес, совершенных Иисусом Христом. Он также писал о людях, которых Спаситель исцелил или воскресил и которые, согласно его словам, жили еще продолжительное время после земного служения Христа.

Проповедническая деятельность апостола вызывала сильное сопротивление со стороны язычников. По преданию, они были недовольны тем, что люди отказывались от поклонения идолам и принимали христианство.

Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата и забросала его камнями. Святой выжил после нападения, однако вскоре оказался в заключении.

В тюрьме апостола подвергали голоду. Несмотря на физические страдания, он не отказался от своей веры и до конца оставался верен Христу.

Кодрат умер мученической смертью. Согласно церковному преданию, его похоронили в Магнисии. Там его могила стала местом почитания, а верующие связывали с ней случаи исцелений по молитве к Господу.

Приметы 21 сентября

Ясный и теплый день - осень будет долгой и погожий.

Утренний туман - дождливая или переменная погода.

Многие росы - к потеплению.

Что нельзя делать 21 сентября

По давним поверьям, лень этого дня могла лишить хозяйство достатка. В то же время следовало контролировать эмоции, не спорить с коллегами и близкими, избегать оскорблений и резких слов. Верили, что трудолюбие, спокойствие и воздержание в общении принесут семье удачу, мир и благосостояние в финансах.

Что можно делать 21 сентября

В народном календаре эту дату называют днем Кондрата и Ипата - народные названия произошли от имен святых, которых сегодня чествует Церковь. Наши предки связывали этот день с переходом от завершенных сельскохозяйственных работ к подготовке нового урожайного сезона.

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