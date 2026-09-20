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Пугающий сценарий катастрофы: ученые раскрыли, когда закончится кислород на Земле

Алексей Тесля
20 сентября 2026, 01:46
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Атмосферные процессы могут привести к существенному снижению уровня кислорода.
Земля, звезда
Ученые сделали неожиданный прогноз / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Через миллиард лет содержание кислорода в атмосфере может резко сократиться
  • Это сделает планету непригодной для большинства сложных форм жизни

Земная атмосфера не будет оставаться неизменной вечно. Согласно результатам компьютерного моделирования, примерно через миллиард лет содержание кислорода в атмосфере может резко сократиться.

Это сделает планету непригодной для большинства сложных форм жизни. Об этом пишет BBC Sky.

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Ранее считалось, что подобные изменения произойдут значительно позже - ориентировочно через два миллиарда лет. Однако новые расчёты указывают на более ранний сценарий. Исследователи предполагают, что ключевую роль в долгосрочной трансформации атмосферы сыграет усиление солнечного излучения и постепенное повышение температуры на Земле.

К таким выводам пришли специалисты Университета Тохо в Японии совместно с исследователями NASA. Они провели около 400 тысяч компьютерных симуляций, моделируя различные варианты дальнейшего развития земной системы.

По расчётам учёных, ещё около миллиарда лет Земля может сохранять условия, подходящие для существования жизни. После этого атмосферные процессы могут привести к существенному снижению уровня кислорода. Такое изменение окажется критическим для организмов, которым необходим кислород для жизнедеятельности.

При этом точный механизм будущей потери кислорода пока определить невозможно. На состояние атмосферы влияет множество взаимосвязанных факторов, поэтому исследователи рассматривают несколько возможных сценариев. Одним из главных факторов называют постепенное усиление солнечной активности.

Отдельное внимание учёные уделяют изменению концентрации углекислого газа. По некоторым прогнозам, в течение следующих миллионов лет его содержание может увеличиться с нынешних примерно 400 ppm до более чем 600 ppm даже при условии отказа человечества от ископаемого топлива. При сохранении высокого уровня использования углеводородов подобные изменения могут произойти значительно быстрее.

Таким образом, речь идёт не о скором исчезновении кислорода, а о долгосрочной трансформации атмосферы Земли, которая в далёком будущем может сделать планету совершенно иной средой для жизни.

Каким может быть будущее человечества: мнения экспертов

Оценки возможных угроз для человечества существенно отличаются. Билл Гейтс считает, что изменение климата способно серьёзно повлиять на жизнь людей, прежде всего в наиболее уязвимых и бедных странах. При этом он не рассматривает климатические изменения как фактор, который способен привести к исчезновению человечества.

Некоторые исследователи глобальных рисков придерживаются более тревожной позиции. Они обращают внимание прежде всего на угрозы, связанные с деятельностью самого человека. Среди потенциально опасных факторов специалисты выделяют стремительное развитие технологий и совершенствование вооружений. В случае потери контроля над такими инструментами их последствия могут оказаться масштабными и затронуть существование современной цивилизации.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

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Об источнике: ВВС

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