Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

Эксперты по экзистенциальным рискам считают, что самые опасные вызовы цивилизации исходят от человека.

Вы узнаете:

Изменение климата не приведёт к гибели человечества

Ядерная война способна уничтожить цивилизацию за несколько часов

Билл Гейтс заявил, что изменение климата не приведёт к гибели человечества, хотя и станет серьёзным испытанием, особенно для бедных стран.

Однако учёные не столь оптимистичны. Эксперты по экзистенциальным рискам считают, что самые опасные вызовы цивилизации исходят от человека — его технологий и оружия, пишет Daily Mail и называет главные угрозы человечеству.

Ядерная война

Доктор Рис Крилли из Университета Глазго напоминает: "Если изменение климата действует десятилетиями, то ядерная война способна уничтожить цивилизацию за несколько часов".

Даже ограниченный обмен ударами — около 100 боеголовок — может вызвать глобальный голод и смерть миллиардов. Масштабная война с тысячами зарядов приведёт к катастрофе планетарного масштаба.

Искусственно созданные биоугрозы

С развитием генной инженерии и искусственного интеллекта создание смертельных патогенов стало проще, чем когда-либо.Ошибки в лабораториях, утечки или злоупотребления технологиями могут вызвать пандемии, намного опаснее COVID-19.

Климат как катализатор

Хотя климатические изменения не уничтожат человечество напрямую, они усиливают глобальную нестабильность — провоцируют дефицит ресурсов, миграционные кризисы и конфликты, в том числе между ядерными державами.

Учёные подводят итог

"Климат — не главный убийца, но он способен подтолкнуть человечество к саморазрушению".

Несмотря на уверенность Гейтса в способности людей адаптироваться, главные угрозы XXI века — ядерная война и искусственно созданные биологические катастрофы, а климатические перемены лишь повышают вероятность их возникновения.

Главные риски: мнение ученых

В Украине всё отчётливее проявляются последствия изменения климата: зимы становятся мягче, а периоды засухи — всё продолжительнее и чаще. Главная причина таких изменений — глобальное потепление, связанное с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

Эти газы, прежде всего углекислый газ (CO₂), образуются при сжигании угля, нефти и газа, а также из-за вырубки лесов и интенсивной промышленной деятельности.

Избыточное их количество создаёт парниковый эффект — тепло от Солнца задерживается в атмосфере и не уходит в космос, что приводит к постепенному повышению температуры на планете.

