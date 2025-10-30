Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

Вы узнаете:
- Изменение климата не приведёт к гибели человечества
- Ядерная война способна уничтожить цивилизацию за несколько часов
Билл Гейтс заявил, что изменение климата не приведёт к гибели человечества, хотя и станет серьёзным испытанием, особенно для бедных стран.
Однако учёные не столь оптимистичны. Эксперты по экзистенциальным рискам считают, что самые опасные вызовы цивилизации исходят от человека — его технологий и оружия, пишет Daily Mail и называет главные угрозы человечеству.
Ядерная война
Доктор Рис Крилли из Университета Глазго напоминает: "Если изменение климата действует десятилетиями, то ядерная война способна уничтожить цивилизацию за несколько часов".
Даже ограниченный обмен ударами — около 100 боеголовок — может вызвать глобальный голод и смерть миллиардов. Масштабная война с тысячами зарядов приведёт к катастрофе планетарного масштаба.
Искусственно созданные биоугрозы
С развитием генной инженерии и искусственного интеллекта создание смертельных патогенов стало проще, чем когда-либо.Ошибки в лабораториях, утечки или злоупотребления технологиями могут вызвать пандемии, намного опаснее COVID-19.
Климат как катализатор
Хотя климатические изменения не уничтожат человечество напрямую, они усиливают глобальную нестабильность — провоцируют дефицит ресурсов, миграционные кризисы и конфликты, в том числе между ядерными державами.
Учёные подводят итог
"Климат — не главный убийца, но он способен подтолкнуть человечество к саморазрушению".
Несмотря на уверенность Гейтса в способности людей адаптироваться, главные угрозы XXI века — ядерная война и искусственно созданные биологические катастрофы, а климатические перемены лишь повышают вероятность их возникновения.
Главные риски: мнение ученых
В Украине всё отчётливее проявляются последствия изменения климата: зимы становятся мягче, а периоды засухи — всё продолжительнее и чаще. Главная причина таких изменений — глобальное потепление, связанное с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.
Эти газы, прежде всего углекислый газ (CO₂), образуются при сжигании угля, нефти и газа, а также из-за вырубки лесов и интенсивной промышленной деятельности.
Избыточное их количество создаёт парниковый эффект — тепло от Солнца задерживается в атмосфере и не уходит в космос, что приводит к постепенному повышению температуры на планете.
