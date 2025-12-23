Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

Кратко:
- Шовковский уволен с должности главного тренера Динамо
- Тренер находится в творческом отпуске, планирует остаться в клубе
- Он завоевал золотые медали чемпионата Украины 2025-2026
Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске.
Планы остаться в клубе
Несмотря на это, Шовковский не планирует покидать клуб. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо:
"Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе. Впрочем, пока непонятно, какую должность он получит в Динамо и чем может быть полезным "бело-синим". Это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства киевлян".
Карьерный опыт Шовковского
За свою карьеру Шовковский получил ценный тренерский опыт, в частности получив золотые медали чемпионата Украины сезона 2025-2026. Он работал под руководством Валерия Лобановского, в тренерском штабе Мирчи Луческу и был ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.
Цыганык также посоветовал экс-тренеру рассмотреть работу в других клубах, даже если они имеют меньшие возможности по сравнению с украинскими грандами:
"Рассмотри другие команды, даже если они не такие мощные, как украинские гранды".
Как ранее сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, состоялись последние матчи основного этапа Лиги конференций сезона 2025-2026 с участием украинских команд - киевского Динамо и донецкого Шахтера, сообщает 24 канал.
Кроме того, в январе открывается трансферное окно, и несколько игроков национальной сборной Украины могут стать объектом интереса европейских клубов. Одним из таких является Николай Шапаренко, который уже давно на радарах зарубежных скаутов и этой зимой может перейти за границу.
Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере.
О персоне: Александр Шовковский
Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев).
Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины.
Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.
Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет.
В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль".
Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).
Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia
