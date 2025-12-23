Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

Главный тренер покинул пост главного тренера Динамо после неудачного сезона

Шовковский рассчитывает на работу в структуре Динамо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске.

Планы остаться в клубе

Несмотря на это, Шовковский не планирует покидать клуб. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо:

"Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе. Впрочем, пока непонятно, какую должность он получит в Динамо и чем может быть полезным "бело-синим". Это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства киевлян".

Карьерный опыт Шовковского

За свою карьеру Шовковский получил ценный тренерский опыт, в частности получив золотые медали чемпионата Украины сезона 2025-2026. Он работал под руководством Валерия Лобановского, в тренерском штабе Мирчи Луческу и был ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.

Цыганык также посоветовал экс-тренеру рассмотреть работу в других клубах, даже если они имеют меньшие возможности по сравнению с украинскими грандами:

"Рассмотри другие команды, даже если они не такие мощные, как украинские гранды".

О персоне: Александр Шовковский Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев). Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины. Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет. В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль". Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006). Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia

