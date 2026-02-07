Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповал

Одна комбинация помогает избавиться от неприятных запахов, налёта и следов загрязнений внутри техники.

https://glavred.info/lifehack/zachem-zubnuyu-pastu-dobavlyayut-v-stiralku-neozhidannyy-otvet-srazit-prosto-napoval-10738895.html Ссылка скопирована

Назван способ очистки стиралки / коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Набирает популярность необычный лайфхак по уходу за стиралкой

Лимонную мякоть покрывают зубной пастой и кладут в барабан

В сети набирает популярность необычный лайфхак по уходу за стиральной машиной: вместо привычных средств предлагают использовать лимон и зубную пасту.

Сторонники метода уверяют, что такая комбинация помогает избавиться от неприятных запахов, налёта и следов загрязнений внутри техники, пишет Express.

видео дня

Принцип прост: лимонную мякоть покрывают зубной пастой и кладут в барабан, после чего запускают стирку на высокой температуре. Лимонная кислота растворяет минеральные отложения, а паста действует как мягкое чистящее средство, усиливая эффект.

Для более глубокой очистки советуют дополнительно обработать резиновую манжету смесью соды и уксуса перед запуском цикла. По отзывам пользователей, после такой процедуры машина выглядит заметно чище и наполняется свежим ароматом.

/ Главред

Как привести стиральную машину в порядок: рекомендации специалистов

Со временем в стиральной машине накапливаются следы моющих средств, грязь и плесень, особенно в отсеке для порошка. Эксперты советуют простой способ очистки: нагрейте воду до кипения и осторожно пролейте её через все отделения лотка. Поток горячей воды очистит внутренние каналы и размягчит застарелые отложения. При сильных загрязнениях процедуру можно повторить для лучшего эффекта.

Смотрите видео - правильная чистка стиралки:

В ролике представлена наглядная инструкция с доступными и действенными приёмами, которые помогают за считанные минуты устранить загрязнения.

Авторы показывают, как всего за три минуты избавиться от плесени внутри стиральной машины и вернуть ей чистоту.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред