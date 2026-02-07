Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповал

Вы узнаете:
- Набирает популярность необычный лайфхак по уходу за стиралкой
- Лимонную мякоть покрывают зубной пастой и кладут в барабан
В сети набирает популярность необычный лайфхак по уходу за стиральной машиной: вместо привычных средств предлагают использовать лимон и зубную пасту.
Сторонники метода уверяют, что такая комбинация помогает избавиться от неприятных запахов, налёта и следов загрязнений внутри техники, пишет Express.
Принцип прост: лимонную мякоть покрывают зубной пастой и кладут в барабан, после чего запускают стирку на высокой температуре. Лимонная кислота растворяет минеральные отложения, а паста действует как мягкое чистящее средство, усиливая эффект.
Для более глубокой очистки советуют дополнительно обработать резиновую манжету смесью соды и уксуса перед запуском цикла. По отзывам пользователей, после такой процедуры машина выглядит заметно чище и наполняется свежим ароматом.
Как привести стиральную машину в порядок: рекомендации специалистов
Со временем в стиральной машине накапливаются следы моющих средств, грязь и плесень, особенно в отсеке для порошка. Эксперты советуют простой способ очистки: нагрейте воду до кипения и осторожно пролейте её через все отделения лотка. Поток горячей воды очистит внутренние каналы и размягчит застарелые отложения. При сильных загрязнениях процедуру можно повторить для лучшего эффекта.
Смотрите видео - правильная чистка стиралки:
В ролике представлена наглядная инструкция с доступными и действенными приёмами, которые помогают за считанные минуты устранить загрязнения.
Авторы показывают, как всего за три минуты избавиться от плесени внутри стиральной машины и вернуть ей чистоту.
Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
