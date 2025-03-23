Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок

Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Чем отличаются секции в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Куда можно заливать стиральный порошок

Можно ли его засыпать прямо в барабан

Многие просто засыпают стиральный порошок в любой из трех отсеков стиральной машины. Однако, оказывается, что каждая секция имеет свое предназначение.

Главред решил разобраться, для чего на самом деле предназначены три отделения в стиральной машине.

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В какой отсек стиральной машины нужно засыпать порошок

Пользовательница TikTok Elle разместила видео, в котором объясняет, как правильно пользоваться отсеком для моющих средств, пишет The Sun.

По её словам, сначала важно проверить инструкцию, которая прилагается к стиральной машине, поскольку некоторые отсеки отличаются по внешнему виду или порядку расположения в зависимости от марки или модели.

В первую секцию женщина посоветовала заливать жидкое моющее средство, поскольку оно будет дозировано попадать в барабан в начале цикла стирки.

Затем она посоветовала заполнить вторую секцию кондиционером для белья и указала на максимальную линию заполнения, на которую следует обратить внимание.

Третья и последняя секция предназначена для "обработки перед стиркой, например, пятновыводителей". Именно туда нужно добавить средство для предварительной стирки, выводящее пятна.

И хотя между приборами существуют определенные различия, обычно на них есть полезные символы, которые помогут вам.

"Одна линия указывает на отсек для предварительной стирки, две линии - на отсек для моющего средства, а цветок символизирует отсек для смягчителя", - отметила женщина.

Можно ли заливать порошок в барабан стиральной машины

По словам женщины, этого не стоит делать, потому что порошок в барабане иногда может привести к тому, что одежда будет с белыми следами от средства.

Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

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