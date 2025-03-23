Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок

Вы узнаете:
- Куда можно заливать стиральный порошок
- Можно ли его засыпать прямо в барабан
Многие просто засыпают стиральный порошок в любой из трех отсеков стиральной машины. Однако, оказывается, что каждая секция имеет свое предназначение.
Главред решил разобраться, для чего на самом деле предназначены три отделения в стиральной машине.
В какой отсек стиральной машины нужно засыпать порошок
Пользовательница TikTok Elle разместила видео, в котором объясняет, как правильно пользоваться отсеком для моющих средств, пишет The Sun.
По её словам, сначала важно проверить инструкцию, которая прилагается к стиральной машине, поскольку некоторые отсеки отличаются по внешнему виду или порядку расположения в зависимости от марки или модели.
В первую секцию женщина посоветовала заливать жидкое моющее средство, поскольку оно будет дозировано попадать в барабан в начале цикла стирки.
Затем она посоветовала заполнить вторую секцию кондиционером для белья и указала на максимальную линию заполнения, на которую следует обратить внимание.
Третья и последняя секция предназначена для "обработки перед стиркой, например, пятновыводителей". Именно туда нужно добавить средство для предварительной стирки, выводящее пятна.
И хотя между приборами существуют определенные различия, обычно на них есть полезные символы, которые помогут вам.
"Одна линия указывает на отсек для предварительной стирки, две линии - на отсек для моющего средства, а цветок символизирует отсек для смягчителя", - отметила женщина.
Можно ли заливать порошок в барабан стиральной машины
По словам женщины, этого не стоит делать, потому что порошок в барабане иногда может привести к тому, что одежда будет с белыми следами от средства.
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The Sun
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