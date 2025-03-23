Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок

Мария Николишин
23 марта 2025, 13:11
127
Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок
Чем отличаются секции в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Куда можно заливать стиральный порошок
  • Можно ли его засыпать прямо в барабан

Многие просто засыпают стиральный порошок в любой из трех отсеков стиральной машины. Однако, оказывается, что каждая секция имеет свое предназначение.

Главред решил разобраться, для чего на самом деле предназначены три отделения в стиральной машине.

видео дня

В какой отсек стиральной машины нужно засыпать порошок

Пользовательница TikTok Elle разместила видео, в котором объясняет, как правильно пользоваться отсеком для моющих средств, пишет The Sun.

По её словам, сначала важно проверить инструкцию, которая прилагается к стиральной машине, поскольку некоторые отсеки отличаются по внешнему виду или порядку расположения в зависимости от марки или модели.

В первую секцию женщина посоветовала заливать жидкое моющее средство, поскольку оно будет дозировано попадать в барабан в начале цикла стирки.

Затем она посоветовала заполнить вторую секцию кондиционером для белья и указала на максимальную линию заполнения, на которую следует обратить внимание.

Третья и последняя секция предназначена для "обработки перед стиркой, например, пятновыводителей". Именно туда нужно добавить средство для предварительной стирки, выводящее пятна.

И хотя между приборами существуют определенные различия, обычно на них есть полезные символы, которые помогут вам.

"Одна линия указывает на отсек для предварительной стирки, две линии - на отсек для моющего средства, а цветок символизирует отсек для смягчителя", - отметила женщина.

Можно ли заливать порошок в барабан стиральной машины

По словам женщины, этого не стоит делать, потому что порошок в барабане иногда может привести к тому, что одежда будет с белыми следами от средства.

Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок
Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Читайте также:

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия

Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия

14:13Украина
Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

13:29Война
ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

12:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

Последние новости

14:26

"Происходит магия": для чего хитрые хозяйки наносят крем для бритья на ковер

14:13

Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружияВидео

13:49

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

13:32

Женщина покупала в супермаркете бананы, а наткнулась на жуткую находку

13:29

Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
13:11

Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок

12:41

Экс-жена Дмитрия Комарова намекнула на новые отношения: "Секретный ингредиент"

12:23

ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

12:08

На 16% за последний месяц: в Украине резко упала цена на популярный продукт

Реклама
11:44

Враг сунет на Запорожском направлении: Братчук сообщил, как изменилась ситуация

11:44

В Белом доме назвали новую дату начала перемирия в Украине: СМИ раскрыли детали

11:42

"Россия подготовила мощный удар по Украине": какие 3 города в зоне риска

11:29

Китайский гороскоп на завтра 24 марта: Петухам - обиды, Собакам - гнев

11:13

Рецепт салата "Бейжа", который раньше ели все: сейчас о нем все забыли

11:11

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

11:05

"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в ТорецкеВидео

10:46

Украинская легкоатлетка Магучих получила "бронзу" на чемпионате мира

10:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

10:16

"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

Реклама
09:55

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

09:39

Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

09:09

НПЗ под прицелом: в РФ гремели взрывы, дроны "кошмарили" несколько регионов

08:50

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Россияне могут активизироваться возле 3 важных городов: где существует угроза

08:26

Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"Видео

07:17

Россия ударила по Киеву дронами: обломки упали на многоэтажки, погибли людиФото

07:10

Чем отличаются рисунки с пекарем и покупателем: только "настоящие детективы" угадают

06:42

Конечно, они враги: об интервью Виткоффамнение

06:24

Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

05:50

Хитрая проверка IQ: найдите в бассейне с дельфинами 5 пустых бутылок за 5 сек

04:35

Почему нельзя говорить "покази" и "показники лічильника": учитель объяснила ошибкуВидео

03:32

Любимый фрукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

02:30

США могут убрать "ядерный зонтик": прогноз неожиданной угрозы для ЕСВидео

01:00

Астрологи назвали четыре знака, которым повезет весной 2025 года

22 марта, суббота
23:59

"Для РФ это просто игра": генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

23:02

Украинское контрнаступление-2023: Петр Павел объяснил его провал

22:58

Ченнинг Татум показал, как привел себя в форму: умопомрачительное "до" и "после"

22:49

РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

22:29

23 марта нельзя хвастать и осуждать: какой церковный праздник, приметы

Реклама
22:11

Жена беглеца Влада Ямы показала встречу с Дмитрием Комаровым

21:46

Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

21:42

Расход топлива в авто можно уменьшить на 25%: эксперт поделился двумя секретами

21:29

Ключевые переговоры еще не начались: почему у Украины есть шансмнение

20:48

Фронт и переговоры с США: Зеленский провел заседание военного кабинета в ХарьковеФотоВидео

19:46

ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

19:29

В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

18:54

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

18:48

Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"Фото

18:15

Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять