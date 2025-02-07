Можно ли стирать полотенца одновременно с одеждой: ответ удивит многих

Технически можно стирать полотенца вместе с одеждой, но есть несколько важных моментов.

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Как нельзя стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой

На что следует обращать внимание во время стирки одежды и полотенец

Иногда бывает так, что корзина с грязной одеждой переполнена, а времени, чтобы сортировать вещи нет. Изредка даже опытные хозяйки могут одновременно забросить в стиральную машинку, например, полотенце и любые лосины или свитера. Главред выяснил, можно ли все же стирать полотенца вместе с другой одеждой, или стоит все же разделять для оптимального результата.

Генеральный директор Organize With Marie Мари Дрейер рассказала, что технически одновременно забрасывать в барабан стиральной машинки полотенца и одежду можно, но лучше разделять их, чтобы избежать переноса ворса, неравномерного износа, передает Martha Stewart.

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Прежде всего важно учитывать несколько факторов, прежде чем загружать полотенца и одежду в одну стирку.

Тип ткани

Профессиональный организатор домашнего хозяйства Виктория Грин отмечает, если стирать полотенца и одежду вместе, тогда это может привести к быстрому износу вещей.

По ее словам, полотенца, изготовленные из впитывающего хлопка или смешанных тканей, предназначены для удержания влаги, тогда как одежда может быть сделана из различных материалов: синтетики, деликатных тканей или хлопка.

Кроме того, полотенца тяжелее, а их волокна более абразивные по сравнению с одеждой. Стирка вместе может привести к трению и повреждению более легких тканей, из-за чего они потеряют форму и мягкость.

Вес и баланс в стиральной машине

Если одновременно закинуть в барабан стиральной машины одежду и полотенца, то существует определенный риск того, что техника может выйти из строя. Ведь полотенца обычно тяжелее и плотнее, что может привести к неравномерному распределению веса во время отжима.

Кроме того, подобный дисбаланс может привести к неравномерной стирке.

Кстати, если вы решили стирать полотенца и одежду одновременно, а затем включили режим сушки, имейте в виду, что, например, свитер или лосины высохнут гораздо быстрее, чем полотенца.

Советы для стирки

Если вам нужно постирать полотенца и одежду вместе, не забудьте изменить настройки соответствующим образом и следуйте приведенным ниже рекомендациям:

Стирайте похожие ткани вместе. Например, полотенца из хлопка можно стирать с хлопковой одеждой. Используйте деликатный режим. Если вы хотите закинуть в барабан полотенца и одежду, выберите деликатный режим, который минимизирует трение между тканями. Не перегружайте стиральную машину. Если вы решили соединить полотенца и, например, спортивный костюм, важно не перегружать стиральную машину, так как это может привести к неравномерной стирке или повредить барабан.

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