Можно ли стирать полотенца одновременно с одеждой: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой
- На что следует обращать внимание во время стирки одежды и полотенец
Иногда бывает так, что корзина с грязной одеждой переполнена, а времени, чтобы сортировать вещи нет. Изредка даже опытные хозяйки могут одновременно забросить в стиральную машинку, например, полотенце и любые лосины или свитера. Главред выяснил, можно ли все же стирать полотенца вместе с другой одеждой, или стоит все же разделять для оптимального результата.
Генеральный директор Organize With Marie Мари Дрейер рассказала, что технически одновременно забрасывать в барабан стиральной машинки полотенца и одежду можно, но лучше разделять их, чтобы избежать переноса ворса, неравномерного износа, передает Martha Stewart.
Прежде всего важно учитывать несколько факторов, прежде чем загружать полотенца и одежду в одну стирку.
Тип ткани
Профессиональный организатор домашнего хозяйства Виктория Грин отмечает, если стирать полотенца и одежду вместе, тогда это может привести к быстрому износу вещей.
По ее словам, полотенца, изготовленные из впитывающего хлопка или смешанных тканей, предназначены для удержания влаги, тогда как одежда может быть сделана из различных материалов: синтетики, деликатных тканей или хлопка.
Кроме того, полотенца тяжелее, а их волокна более абразивные по сравнению с одеждой. Стирка вместе может привести к трению и повреждению более легких тканей, из-за чего они потеряют форму и мягкость.
Вес и баланс в стиральной машине
Если одновременно закинуть в барабан стиральной машины одежду и полотенца, то существует определенный риск того, что техника может выйти из строя. Ведь полотенца обычно тяжелее и плотнее, что может привести к неравномерному распределению веса во время отжима.
Кроме того, подобный дисбаланс может привести к неравномерной стирке.
Кстати, если вы решили стирать полотенца и одежду одновременно, а затем включили режим сушки, имейте в виду, что, например, свитер или лосины высохнут гораздо быстрее, чем полотенца.
Советы для стирки
Если вам нужно постирать полотенца и одежду вместе, не забудьте изменить настройки соответствующим образом и следуйте приведенным ниже рекомендациям:
- Стирайте похожие ткани вместе. Например, полотенца из хлопка можно стирать с хлопковой одеждой.
- Используйте деликатный режим. Если вы хотите закинуть в барабан полотенца и одежду, выберите деликатный режим, который минимизирует трение между тканями.
- Не перегружайте стиральную машину. Если вы решили соединить полотенца и, например, спортивный костюм, важно не перегружать стиральную машину, так как это может привести к неравномерной стирке или повредить барабан.
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