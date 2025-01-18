Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: окончательный ответ экспертов

Главное:
- Эксперты рассказали, почему стоит выворачивать вещи перед стиркой
- Какой тип одежды станет чище наизнанку
Существует интересный трюк, который поможет сделать рутинную стирку намного эффективнее. Один из вопросов, который часто возникает в этом процессе - нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед тем, как закинуть их в стиральную машину? Эксперты Тһе Spruce единогласно утверждают: да, это стоит делать, пишет Главред.
Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой?
Выворачивание одежды имеет несколько преимуществ:
- Защита внешней поверхности. Это помогает избежать трения, которое может привести к износу ткани или потере цвета.
- Лучшая очистка. Вывернутая одежда лучше поддается действию стирального средства, особенно если есть пятна, например следы пота.
- Сохранение цветов. Темная одежда, как правило, теряет яркость из-за трения в машине, но выворачивание помогает сохранить насыщенность цветов.
"Процесс очистки в стиральной машине базируется на физическом трении, но чрезмерное трение может повредить ткани. Поэтому выворачивание одежды может быть полезным для определенных вещей", - объясняют эксперты.
Какой тип одежды нужно выворачивать одежду перед стиркой?
Хорошей новостью является то, что не все вещи нуждаются в этой процедуре, но для определенных категорий это обязательный этап.
Эксперты озвучили список:
- Хлопчатобумажная одежда с принтами или аппликациями.
- Джинсы и другая прочная одежда.
- Вещи с молниями или большими пуговицами.
- Темная одежда.
Также важно проверять ярлыки на одежде: там может быть указано, нужно ли выворачивание перед стиркой.
Кстати, также ранее рассказывалось, сколько можно держать мокрую одежду в стиралке.
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Что известно о The Spruce?
Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.
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