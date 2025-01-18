Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: окончательный ответ экспертов

Вивертання одягу може бути корисним для певних речей.

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Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Эксперты рассказали, почему стоит выворачивать вещи перед стиркой

Какой тип одежды станет чище наизнанку

Существует интересный трюк, который поможет сделать рутинную стирку намного эффективнее. Один из вопросов, который часто возникает в этом процессе - нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед тем, как закинуть их в стиральную машину? Эксперты Тһе Spruce единогласно утверждают: да, это стоит делать, пишет Главред.

Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой?

Выворачивание одежды имеет несколько преимуществ:

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Защита внешней поверхности. Это помогает избежать трения, которое может привести к износу ткани или потере цвета.

Это помогает избежать трения, которое может привести к износу ткани или потере цвета. Лучшая очистка. Вывернутая одежда лучше поддается действию стирального средства, особенно если есть пятна, например следы пота.

Вывернутая одежда лучше поддается действию стирального средства, особенно если есть пятна, например следы пота. Сохранение цветов. Темная одежда, как правило, теряет яркость из-за трения в машине, но выворачивание помогает сохранить насыщенность цветов.

"Процесс очистки в стиральной машине базируется на физическом трении, но чрезмерное трение может повредить ткани. Поэтому выворачивание одежды может быть полезным для определенных вещей", - объясняют эксперты.

Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Какой тип одежды нужно выворачивать одежду перед стиркой?

Хорошей новостью является то, что не все вещи нуждаются в этой процедуре, но для определенных категорий это обязательный этап.

Эксперты озвучили список:

Хлопчатобумажная одежда с принтами или аппликациями. Джинсы и другая прочная одежда. Вещи с молниями или большими пуговицами. Темная одежда.

Также важно проверять ярлыки на одежде: там может быть указано, нужно ли выворачивание перед стиркой.

Кстати, также ранее рассказывалось, сколько можно держать мокрую одежду в стиралке.

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