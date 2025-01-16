Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной

Историки частично объясняют такую привычку экономией воды и отсутствием центрального отопления.

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Почему в Великобритании до сих пор нет смесителей во многих домах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Для чего в Великобритании два крана вместо одного

Почему британцы до сих пор не переходят на смесители - история традиции

К огромному удивлению украинцев, во многих британских домах до сих пор можно увидеть два крана в ванной комнате: один для горячей, другой для холодной воды. Что интересно, именно такая конструкция, какой причудливой она бы не показалась на первый взгляд, имеет давнюю историю и была вызвана соображениями безопасности, пишет Главред со ссылкой на BBC.

Почему в Британии два крана?

Как объясняет директор Аккредитованного института слесарно-инженерного оборудования Кевин Веллман, раньше воду подавали в дома раздельно, чтобы избежать заражения.

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Поэтому, по его словам, холодная вода поступала из основной магистрали и была пригодной для питья. В то время как горячая нагревалась в резервуарах на чердаке, где могла застаиваться и даже цвести, поэтому пить ее было опасно.

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Что интересно, в далеком 1965 году в Великобритании был принят стандарт "CP 310", согласно которому горячий кран следует устанавливать слева. Это было сделано, чтобы облегчить пользование для слабовидящих людей.

И только в 1999 году британские власти разрешили устанавливать смесители, и в новостройках они уже стали нормой. Однако во многих домах сохранились старые традиции, а жители не спешат их менять.

Руки и посуду британцы моют тоже причудливым способом, часто не используя проточную воду для мытья:

Затыкают слив раковины пробкой.

Набирают воду для мытья рук или посуды.

После мытья воду спускают, а руки вытирают полотенцем, не споласкивая.

Посуду тоже обычно не споласкивают, а ставят на сушку с остатками мыла.

Такая привычка частично объясняется экономией воды и отсутствием центрального отопления. В Великобритании воду нагревают с помощью бойлеров или газовых колонок, что влияет на стиль быта.

Также мало кто догадывается, почему унитазы обычно именно белого цвета.

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