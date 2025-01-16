$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

Успех приходит к тем, кто работает системно и настойчиво, утверждают Грейс и Джо.

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Супруги рассказали, как хобби превратилось в прибыльный бизнес / Коллаж: Главред, фото: h ttps:// www.instagram.com/frugalfamuk/

О чем речь:

Супруги превратили продажу подержанной одежды в бизнес с доходом в $31 000 в месяц

Джо и Грейс поделились, как продавать подержанную одежду и зарабатывать тысячи долларов

Для 29-летних Грейс Кэссиди и ее мужа Джо продажа подержанной одежды онлайн сначала была просто побочным заработком. Однако в июне они решили сделать из этого бизнес, а к октябрю 2024 года их успех позволил Джо оставить работу менеджера на складе и полностью посвятить себя семейному делу, рассказывает Главред со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Пара открыла для себя популярный онлайн-маркетплейс с аукционами, где можно продавать все - от кроссовок и спортивных карточек до антиквариата и одежды.

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"Мы занимаемся перепродажей уже около 15 лет, но раньше это был дополнительный заработок. Сводили концы с концами, но имели немного деньжат на Рождество", - рассказала Грейс, которая живет в городке Солихули, Бирмингем.

Они начали покупать товары по выгодным ценам на таких платформах, как Facebook Marketplace, распродажах, оптовых сайтах и зарубежных маркетплейсах.

"Это всегда очень приятно, когда видишь, как определенный лот продается с большой прибылью, особенно когда имеешь полную полку таких вещей. Наш первый аукцион состоялся в июне, и к концу июля мы выручили чуть больше 12 тысяч долларов. В ноябре продали товаров на 31 000 долларов. Это очень весело, но и трудно", - говорит Грейс.

Грейс и Джо арендуют складское помещение площадью 1500 квадратных футов, где хранят товары, обрабатывают и упаковывают заказы. В то же время они воспитывают двоих детей - восьмилетнюю дочь и маленького сына, совмещая бизнес с домашними обязанностями.

Супруги советуют обращать внимание на товары, которые можно выгодно перепродать, и не бояться покупать на онлайн-распродажах или оптовых платформах.

Найти интересную вещь на барахолке всегда приятно, однако также рассказываем, какую одежду нельзя покупать в секонд-хенде.

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