Экономия не исправит ситуацию: какую одежду нельзя покупать в секонд-хенде

Существуют определенные вещи, которые лучше оставить на полках барахолок.

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Какие покупки могут быть рискованными / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/LindaLioe

Ключевое:

Что не стоит покупать, чтобы сохранить здоровье

Почему некоторые виды обуви лучше не покупать в подержанном виде

Секонд-хенды сейчас - одни из самых популярных магазинов, ведь там можно не только сэкономить, но и найти уникальные, качественные, а порой и брендовые вещи.

Однако, как обращает внимание Главред, не все предметы гардероба стоит покупать в таких магазинах. Ресурс Real Simple объяснил, почему определенные вещи лучше оставить на полке.

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Что не стоит покупать в секонд-хенде?

Нижнее белье. Этот вид одежды не подлежит возврату даже в новом состоянии из-за его контакта с телом. Независимо от уровня очистки, в белье могут оставаться бактерии или микроорганизмы. Поэтому покупать использованное белье - риск для здоровья.

Этот вид одежды не подлежит возврату даже в новом состоянии из-за его контакта с телом. Независимо от уровня очистки, в белье могут оставаться бактерии или микроорганизмы. Поэтому покупать использованное белье - риск для здоровья. Бюстгальтеры. Кроме контакта с кожей, бюстгальтеры со временем теряют эластичность и форму, что снижает их функциональность. Большинство таких вещей в секонд-хендах уже "отжили" свой срок.

Кроме контакта с кожей, бюстгальтеры со временем теряют эластичность и форму, что снижает их функциональность. Большинство таких вещей в секонд-хендах уже "отжили" свой срок. Купальники. Как и белье, купальники носят близко к телу. Материал со временем изнашивается, теряя эластичность. Экономия в этом случае может привести к проблемам со здоровьем.

Как и белье, купальники носят близко к телу. Материал со временем изнашивается, теряя эластичность. Экономия в этом случае может привести к проблемам со здоровьем. Одежда, которую трудно стирать. Кожаные или деликатные вещи из секонд-хенда могут скрывать паразитов или бактерии, которых сложнее удалить из-за особенностей ухода за такой одеждой. Стоит дважды подумать перед покупкой.

Средство от пятен на одежде - инфографика Главред

Леггинсы. Это еще один вид одежды, плотно прилегающей к телу. Часто они теряют свою форму и эластичность после интенсивного использования, поэтому смысла покупать их в секонд-хенде нет.

Некоторые виды обуви. Перед покупкой обуви обращайте внимание на ее изношенность. Неправильная форма подошвы из-за стиля походки предыдущего владельца может вызвать проблемы с ногами, бедрами или спиной. Особенно осторожными стоит быть с подержанной спортивной обувью.

Какие только неожиданные вещи не найдешь на барахолках и секондах. К примеру, жительница Техаса приобрела антикварный комод с сюрпризом, а когда открыла его, была шокирована неожиданной находкой.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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