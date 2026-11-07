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Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

Мария Николишин
7 ноября 2026, 19:33
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Во время задержания нападавшего ранения получили двое полицейских, сам стрелок был госпитализирован.
Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно
Стрельба в центре туристического района Кракова / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В центре Кракова погибли 6 человек, более 10 ранены
  • Подозреваемый задержан, он ранен и находится в больнице
  • В ходе операции пострадали двое полицейских

В субботу, 7 ноября, в центре польского города Краков произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Инцидент произошел на Главной площади - одной из самых известных туристических площадей города. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Известно, что по случайным прохожим стреляли из автомобиля, который двигался со стороны улицы Славковской.

видео дня

Стрельба вызвала панику среди прохожих. На место происшествия прибыли полиция, спасатели и медики, территорию оцепили.

Для оказания помощи пострадавшим на площадь прибыл вертолёт воздушной скорой помощи.

Впоследствии издание Polsat News со ссылкой на заявление польской полиции уточнило, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере 6 человек, а ранения получили более 10 человек.

Главное управление полиции Кракова объявило о задержании подозреваемого в стрельбе. В ходе операции двое полицейских получили ранения. Стрелок также был ранен во время перестрелки, его доставили в больницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что следит за ситуацией и получает информацию от министра внутренних дел.

"Министр внутренних дел постоянно информирует меня о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует предысторию и все обстоятельства нападения", - написал он.

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

Видео со стрельбой в Кракове можно посмотреть по ссылке.

Реакция Зеленского на стрельбу

Президент Владимир Зеленский выразил солидарность с Польшей в связи со смертоносной стрельбой в центре Кракова. Соответствующее сообщение он написал в соцсети Х.

"В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Ничто не может оправдать это нападение, и мы уверены, что виновный понесет наказание", - говорится в сообщении.

Президент выразил солидарность с Польшей и польским народом.

"Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим и всем, кого коснулась эта трагедия. Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность", - добавил он.

Польша - последние новости

Как сообщал Главред, 24 сентября в польском Ярославе во время нападения с ножом на территории аббатства погиб священник, еще четверо человек получили ранения. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины, который, по предварительным данным, напал на пятерых человек.

Также известно, что в Польше заметно ухудшается отношение части общества к украинцам. В то же время растет количество преступлений на этнической почве против граждан Украины.

16 августа в польском городе Быдгощ мужчина и женщина напали на двух украинских подростков из-за того, что те общались на украинском языке. Инцидент с несовершеннолетними произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала города Быдгощ.

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О персоне: Дональд Туск

Дона́льд Франци́шек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", - пишет Википедия.

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