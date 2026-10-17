В ходе учений участники будут тренироваться перебрасывать подразделения и обеспечивать их всем необходимым для проведения миротворческой операции.

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Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине / коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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Цель подготовки - отработать действия евросил в послевоенный период

Туск назвал участие Британии и Франции ключевым

Более 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши примут участие в учениях на польской территории, в ходе которых отработают развертывание войск в Украине в случае достижения перемирия с Россией. Маневры запланированы на ноябрь и станут первыми учениями такого рода. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, основная цель подготовки - отработать действия европейских сил в послевоенный период, когда размещение иностранных военных в Украине может стать одним из инструментов сдерживания потенциальной российской агрессии.

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В ходе учений участники будут тренироваться перебрасывать подразделения и обеспечивать их всем необходимым для проведения многонациональной миротворческой операции.

Источник The Times в Министерстве обороны Великобритании рассказал, что военные отработают сценарий совместного размещения многонациональных сил в определенном районе. При этом собеседник издания не стал раскрывать дополнительные детали предстоящих маневров.

Высокопоставленный представитель Польши, в свою очередь, отметил, что учения продемонстрируют единство ведущих европейских государств перед лицом российской угрозы. Кроме того, они должны подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины.

Туск назвал участие Британии и Франции ключевым

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул особую значимость участия Великобритании и Франции в предстоящих маневрах. По его словам, Варшава рассчитывает, что "коалиция желающих" сможет обеспечить Украине, а также другим государствам Центральной и Восточной Европы необходимые гарантии безопасности.

Британский генерал призвал готовиться к возможному конфликту

На фоне подготовки европейских стран к потенциальной миссии в Украине начальник Генерального штаба британской армии генерал Роли Уокер заявил о необходимости пересмотреть отношение общества к угрозам безопасности.

Выступая перед 700 военнослужащими в казармах Каттерик на севере Англии, он подчеркнул, что Великобритании следует отказаться от представления о том, что стране больше не придется сталкиваться с перспективой вооруженного конфликта.

По мнению генерала, британские политические лидеры должны открыто объяснять гражданам, что происходит в мире, откуда исходят угрозы и к каким вызовам необходимо готовиться.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

Страны Европы, которые согласны участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после завершения войны. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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