Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

Виталий Кирсанов
15 августа 2025, 16:28
"Коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.
Британия готова отправить свои войска в Украину
Британия готова отправить свои войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ОПУ

Что сказал Джон Хили:

  • Британские войска готовы действовать с первого дня
  • Цель "коалиции желающих" в том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности

Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией. Об этом заявил министр обороны Джон Хили в интервью BBC.

По его словам, "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

"В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска в Украину. Они ("коалиция желающих", - ред) готовы к действию, они готовы действовать с первого дня", - сказал Хили.

Министр обороны Великобритании не стал прямо отвечать на вопрос о том, что британские войска будут делать в Украине в случае, если Россия снова нападет на страну. Тем не менее он подчеркнул, что британские войска имеют право защищаться в случае нападения.

По словам Хили, главная цель "коалиции желающих", которую создали Великобритания и Франция, заключается в том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, а также имела возможность восстановить свои вооруженные силы для обеспечения сдерживания России в будущем.

"В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения России или перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является сила Украины", - добавил министр обороны Великобритании.

Введение миротворцев в Украину - главное:

Напомним, в июне премьер Британии Кир Стармер заявлял, что Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие.

Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов, но обещает "жесткие санкции" против России, чтобы продолжать оказывать давление на РФ с целью заключения мирного соглашения.

Как пишет The Times, после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС 13 августа британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что у европейских стран есть военные планы по развертыванию "сил поддержки" в Украине после заключения соглашения.

Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен

Что не так с идеей об отправке миротворцев в Украину - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев еще зимой заявлял, что введение миротворческих войск в Украину является нереальным, поскольку для этого нужно иметь мандат - от ООН или НАТО.

"Чтобы получить мандат ООН, надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН. Нереально! Мандат под флагом НАТО так же нереально, потому что НАТО всячески избегает любой причастности к российско-украинской войне", - говорил Селезнев в комментарии Украинскому радио.

По его словам, вариант с прикрытием границы большим количеством западной ПВО - тоже нереален.

"Если бы наши западные партнеры были готовы именно на такой вариант задействования своих сил и средств, то мы бы видели хоть какое-то эхо по этому процессу. А так мы видим, что российские дроны и ракеты залетают на территорию стран НАТО, речь идет и о Румынии, и о Польше, а они не слишком спешат задействовать свою противовоздушную и противоракетную компоненту, чтобы те дроны и ракеты уничтожать", - сказал эксперт.

