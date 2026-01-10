Новый прогноз по доллару: ждать ли резкого валютного скачка и когда

Решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей, а не эмоций.

Появился новый прогноз валютного курса / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

Не стоит пытаться заработать на резких движениях курса валют

Решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей

Финансовый консультант Надежда Байор советует не поддаваться панике и не пытаться заработать на резких движениях курса валют.

По её мнению, решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей, а не эмоций, сообщает Канал 24.

Для запланированных расходов в гривне лучше использовать гривневые инструменты, а для валютных накоплений — действовать регулярно и без спешки, постепенно покупая валюту.

Оптимальной стратегией она называет диверсификацию: распределять сбережения между гривной, долларом и евро, с небольшим перевесом в пользу евро. В целом, эксперт не ожидает резких курсовых потрясений в ближайшее время.

"Как итог, особых причин для паники нет. Даже после январского подъема динамика курса в 2026 году, по прогнозам, будет постепенной", - добавила она.

/ Инфографика: Главред

Прогноз аналитиков о новом валютном курсе

Эксперты инвесткомпании ICU отметили, что последнее укрепление гривны не стало неожиданностью и было обеспечено продуманной политикой НБУ, который системно поддерживал рынок с помощью валютных операций.

По их прогнозу, в перспективе Национальный банк может действовать менее активно, допуская более ощутимые движения курса и постепенно переходя к умеренной и управляемой девальвации национальной валюты.

