Новый прогноз по доллару: ждать ли резкого валютного скачка и когда

Алексей Тесля
10 января 2026, 00:50
Решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей, а не эмоций.
Появился новый прогноз валютного курса

Главное:

  • Не стоит пытаться заработать на резких движениях курса валют
  • Решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей

Финансовый консультант Надежда Байор советует не поддаваться панике и не пытаться заработать на резких движениях курса валют.

По её мнению, решения с валютой стоит принимать, исходя из личных целей, а не эмоций, сообщает Канал 24.

Для запланированных расходов в гривне лучше использовать гривневые инструменты, а для валютных накоплений — действовать регулярно и без спешки, постепенно покупая валюту.

Оптимальной стратегией она называет диверсификацию: распределять сбережения между гривной, долларом и евро, с небольшим перевесом в пользу евро. В целом, эксперт не ожидает резких курсовых потрясений в ближайшее время.

"Как итог, особых причин для паники нет. Даже после январского подъема динамика курса в 2026 году, по прогнозам, будет постепенной", - добавила она.

Прогноз аналитиков о новом валютном курсе

Эксперты инвесткомпании ICU отметили, что последнее укрепление гривны не стало неожиданностью и было обеспечено продуманной политикой НБУ, который системно поддерживал рынок с помощью валютных операций.

По их прогнозу, в перспективе Национальный банк может действовать менее активно, допуская более ощутимые движения курса и постепенно переходя к умеренной и управляемой девальвации национальной валюты.

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

