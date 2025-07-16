Обменять доллары больше не так легко: какие купюры конфискуют безвозвратно

Вкратце:
- Почему в обменнике могут отказать и не взять валюту
- Что делать с мятой или поврежденной валютой в Украине
Не все доллары и евро украинцы могут обменять в пунктах обмена валют. Некоторые купюры могут не принять из-за плохого состояния или внешнего вида, а в отдельных случаях банкноты даже конфискуют, рассказывают эксперты News.LIVE .
Что могут не взять в обменнике?
Согласно требованиям Национального банка Украины, банки и обменники должны принимать иностранные купюры любого года выпуска, начиная с 1914-го. Они не имеют права отказать из-за "старого дизайна" или "давней эмиссии", за такие действия финансовое учреждение может получить серьезный штраф или потерять лицензию.
Иная ситуация с поддельными деньгами. Обменники обязаны проверять подлинность банкнот. Если возникает подозрение в фальсификации, купюру изымают без права возврата и передают в НБУ на экспертизу, а затем правоохранителям. За фальшивые деньги компенсации не будет.
"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются инициатору исследования", - сообщили в Национальном банке.
Что делать, если купюра повреждена?
В случае значительного физического износа: обжигания, пятен, порывов, потери цвета или элементов защиты, обменники могут отказать в приеме. Но есть вариант: услуга инкассо в банке. Она предусматривает транспортировку поврежденных купюр в банк-эмитент в другой стране для замены.
Комиссия за инкассо определяется банком самостоятельно, обычно составляет 7-10% от суммы. Поэтому перед обменом стоит оценить, стоит ли сумма расходов.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред рассказывал о прогнозе курса доллара до 20 июля. Аналитики сообщили, насколько резкими могут быть колебания на рынке валют.
Рассказывалось также, что с 14 по 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах. А вот европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".
В свою очередь финансист Диляра Мустафаева назвала 5 факторов, которые ударят по курсу в июле. К ним относятся как внутриэкономические, так и внешнеполитические.
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Об источнике: Новости.LIVE
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