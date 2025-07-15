НБУ руководствуется двумя факторами: прогноз курса доллара до 20 июля

Что сообщили аналитики:
- Резких колебаний курса доллара на этой неделе не ожидается
- Американская валюта будет оставаться на уровне 41,8 гривен
С 7 по 13 июля официальный курс гривны по отношению к доллару не менялся больше, чем на 7 копеек. Об этом сообщили в инвесткомпании ICU, где спрогнозировали, что будет происходить на валютном рынке на этой неделе.
До 20 июля ожидается, что НБУ вряд ли будет позволять гривне укрепляться до уровней по отношению к доллару США, наблюдавшихся в течение весны.
Поэтому в ближайшее время курс доллара будет сохраняться на уровне около 41,8 гривен. Кстати, по состоянию на 15 июля он составляет 41,8355 гривны за доллар.
Аналитики объясняют свои прогнозы тем, что НБУ, похоже, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривны к доллару США и объемом интервенций. Он, кстати, несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.
Курс валют в Украине - последние новости
Ранее руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева сообщала, что в Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.
Накануне стало известно, что с 14 по 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".
Напомним, Главред писал, что рост курса евро не свидетельствует об ослаблении гривны, а скорее связан с падением доллара на международных валютных рынках.
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Об источнике: ICU
ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.
Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.
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