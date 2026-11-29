В 2026 году рождественский декор изменит привычную цветовую гамму: на смену традиционным цветам придут глубокие и натуральные оттенки.

https://glavred.info/dim/elka-budet-vyglyadet-roskoshno-kakie-ukrasheniya-budut-v-mode-na-rozhdestvo-2026-10816715.html Ссылка скопирована

Как украсить елку в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Какие цвета будут популярны для украшения елки в 2026 году

Какие банты и ленты выбрать для рождественского декора

Какие старые елочные украшения снова возвращаются в моду

Каждый год появляются новые идеи для украшения рождественской елки, и 2026-й год не станет исключением. На этот раз дизайнеры предлагают отойти от привычных решений и попробовать интересные сочетания в оформлении праздничного дерева.

Главред расскажет, как украшать елку в 2026 году.

видео дня

Какие цвета выбрать для елки в 2026 году

Тенденции рождественского декора на 2026 год представили на международной выставке Christmasworld во Франкфурте. Среди главных тенденций - сочетание насыщенных цветов с природными оттенками, пишет Wprost. Поэтому для оформления елки можно выбрать как теплую коричнево-кремовую гамму, так и более холодные синие и серебристые цвета.

Один из самых удачных вариантов - бордовый с золотым. Тёмно-красные шары хорошо сочетаются с золотыми подвесками, а бархатные банты придают ёлке нарядный вид. Чтобы обновить привычный декор, не обязательно покупать новый набор игрушек. Достаточно добавить несколько бордовых украшений к уже имеющимся красным и золотым.

Тем, кто предпочитает более сдержанное оформление, стоит обратить внимание на сочетание кремового и шоколадно-коричневого. Светлые шарики, деревянные фигурки, звезды и шишки создают уютную композицию. Дополнить её можно подарками, завернутыми в крафтовую или серую бумагу и перевязанными верёвкой.

Еще один модный вариант - темно-синий с серебристым. На ветках можно развесить насыщенные синие шарики, серебристые сосульки и прозрачные стеклянные украшения. В свете гирлянд они будут красиво переливаться, придавая елке праздничный вид.

Большие банты - главное украшение рождественской елки

В 2026 году особое место в рождественском декоре занимают банты. Для украшения елки дизайнеры предлагают использовать широкие ленты из бархата, атласа или ткани в клетку. Такие украшения могут стать основой всей композиции, а не просто дополнением к елочным шарикам.

Большой бант на верхушке - простой способ изменить привычный вид елки. Несколько бантов поменьше можно разместить на ветках, повторяя один и тот же цвет в разных частях дерева. Для такого оформления хорошо подходят бордовые, темно-зеленые, кремовые и шоколадные ленты.

Когда покупать живую елку / Инфографика: Главред

При выборе лент стоит учитывать материал. Бархатные хорошо смотрятся между ветвями, а ленты с проволочными краями помогают создавать объёмные банты, которые держат форму. Для более традиционного декора подойдут ткани в клетку или в полоску.

Старые елочные украшения снова в моде

В рождественском декоре 2026 года возвращаются винтажные игрушки, знакомые многим с детства. Среди популярных украшений - стеклянные птички на зажимах, фигурки грибочков, старинные шарики и игрушки с ручной росписью.

Чтобы придать елке винтажный вид, не нужно доставать все старые украшения. Достаточно нескольких необычных игрушек, которые можно сочетать с современными стеклянными шарами и лаконичными подвесками. Особенно красиво смотрятся украшения с потертостями и характерными неровностями.

Если дома хранятся разноцветные игрушки из разных наборов, их можно объединить с помощью одинаковых деталей. Например, добавить несколько золотых подвесок, кремовых лент или бордовых бантов. Благодаря этому елка будет выглядеть целостно, даже если украшения различаются по стилю.

В то же время не стоит отказываться от самодельных игрушек, бумажных гирлянд и детских поделок. Елка не обязательно должна соответствовать всем модным тенденциям. Старые семейные украшения рядом с новыми стеклянными шариками сделают её особенной и помогут сохранить атмосферу семейного праздника.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред