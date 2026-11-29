Российские оккупанты наносят удары по Ровенской области, в частности по Сарненскому району.

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Россия в течение дня наносит удары по Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

РФ в течение дня атакует Ровенскую область дронами

В результате ударов по области ранены 13 мирных жителей

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Российские войска 29 ноября в течение дня наносят удары по Ровенской области, в частности по Сарненскому району.

На данный момент известно о 13 раненых гражданских лицах, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

видео дня

"Враг в течение дня атакует Ровенскую область, в частности Сарненский район. На данный момент известно о 13 раненых мирных жителях, из них 5 - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Ровенской области продолжается. Глава ОВА призвал жителей области позаботиться о собственной безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Чем опасны реактивные "Шахеды"

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия с августа существенно изменила набор средств для нанесения ударов по Украине.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на новые типы реактивных средств, среди которых и "Бандероль", которой оккупанты атаковали Слободской район.

"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешёвым дроном и дешёвой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что Россия продолжает накапливать ракеты и готовится к новым массированным ударам по Украине. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в Немышлянском районе Харькова. В результате атаки пострадали как минимум 11 человек, среди них - двое детей.

Кроме того, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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