Расположение кровати, цвет стен, предметы декора и даже комнатные растения могут влиять на атмосферу в спальне.

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Как правильно поставить кровать по фэн-шуй / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как правильно расположить кровать в спальне

Какие предметы не стоит держать возле кровати

Какие цвета и материалы лучше выбирать для спальни

Качество сна зависит от многих факторов, в частности от температуры воздуха, удобства матраса, уровня стресса и обустройства спальни. Согласно древней китайской традиции фэн-шуй, особое значение также имеет расположение мебели и предметов интерьера. Главред расскажет подробнее.

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Как пишет Noklapja.hu, фэн-шуй направлен на создание гармонии между человеком и окружающим пространством. Хотя принципы этой практики не имеют научного подтверждения, некоторые рекомендации совпадают с современными советами по обустройству интерьера и гигиене сна.

Как правильно расположить кровать по фэн-шуй

Архитектор и консультант по фэн-шуй Анжи Чо рекомендует располагать кровать так, чтобы с нее был виден вход в комнату, но она не стояла непосредственно напротив двери.

В китайской традиции это называется "командной позицией", которая ассоциируется с ощущением защищенности и спокойствия.

При обустройстве спальни также рекомендуется:

оставлять свободный доступ к кровати с обеих сторон;

располагать изголовье у стены;

избегать расположения изголовья рядом с ванной комнатой;

не ставить кровать под массивными балками и наклонными потолками.

Некоторые из этих рекомендаций имеют практическое значение. Например, шум водопроводных труб за стеной может мешать ночному отдыху.

Какие предметы нельзя держать возле кровати

Согласно фэн-шуй, зеркала не следует располагать напротив кровати. Сторонники китайской традиции считают, что отражающие поверхности мешают созданию спокойной атмосферы.

С практической точки зрения зеркала могут отражать свет с улицы, что будет мешать засыпанию.

Также в спальне рекомендуется избегать таких предметов:

коробок, чемоданов и обуви под кроватью;

лишних вещей на прикроватных тумбочках;

рабочих принадлежностей;

электронных устройств с яркими индикаторами;

массивных полок над изголовьем.

Если спальня одновременно выполняет функцию рабочего кабинета, вечером желательно убирать документы и другие рабочие принадлежности в шкаф или ящик.

Какие цвета лучше всего подходят для спальни

Согласно принципам фэн-шуй, спальня ассоциируется с энергией инь, которая символизирует спокойствие и отдых. Именно поэтому в интерьере рекомендуется использовать сдержанные природные оттенки.

Лучшими цветами для спальни считаются:

бежевый;

песочный;

приглушенный голубой;

шавлиево-зеленый;

молочный;

нежно-персиковый.

Яркие цвета лучше использовать в качестве отдельных акцентов, например, в декоративных подушках или покрывалах.

Видео об обустройстве дома по фэн-шуй можно посмотреть здесь:

Какие комнатные растения можно поставить в спальне

Согласно фэн-шуй, комнатные растения могут дополнить интерьер спальни, если правильно подобрать их размер и расположение.

Предпочтение следует отдавать компактным растениям, которые не имеют резкого аромата и не требуют сложного ухода.

В то же время не рекомендуется перегружать спальню большим количеством вазонов, ведь это может создать ощущение загромождённости.

Почему для спальни стоит выбирать натуральные материалы

Еще один принцип фэн-шуй предполагает использование природных материалов. Деревянная мебель, льняные шторы и хлопковое постельное белье помогут создать уютную атмосферу.

Особое внимание стоит уделять выбору тканей для постельного белья. Тем, кому часто бывает жарко ночью, подойдут лен или хлопковый перкаль. Для прохладного времени года можно выбрать мягкую хлопковую фланель.

Хотя фэн-шуй не гарантирует улучшение качества сна, отсутствие лишних вещей, удобная постель, приглушённое освещение и приятная атмосфера могут способствовать полноценному отдыху.

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