У Владимира Путина остается около полугода, чтобы попытаться переломить ситуацию, считает Гарри Каспаров.

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Назван вероятный сценарий устранения Владимира Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/news_kremlin

Главное из заявлений Каспарова:

Что может стать сильнейшим ударом по позициям Путина

Не исключен сценарий завершения жизни Путина

Возвращение украинского флага в Севастополь может означать завершение политической жизни диктатора Владимира Путина и могло бы иметь для него значительно более тяжелые последствия.

"Если украинским военным удастся окончательно вывести из строя железнодорожную часть Керченского моста, это станет еще одним сильнейшим ударом по его позициям. Я думаю, что в определенных кругах российской элиты уже начинают задумываться о возможных последствиях дальнейших неудач Кремля", - подчеркнул российский оппозиционер Гарри Каспаров.

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При этом он не исключает, что такой сценарий завершит и политическую и биологическую жизнь Путина.

"Если удастся добить еще и железнодорожную часть Керченского моста, это будет еще один гвоздь в крышку его гроба", – считает Каспаров.

Вместе с тем он считает, что у Путина остается около полугода, чтобы попытаться переломить ситуацию.

"Если читать даже российские провоенные ресурсы, то можно увидеть, что там до сих пор верят в возможность определенного перелома. Но расчет уже не сводится к победе прямо на поле боя. Насколько я понимаю настроения этих людей, они отдают себе отчет, что одержать решающую военную победу над Украиной Россия уже не может. Поэтому Кремль делает ставку на другой сценарий – комплексное политическое, экономическое и психологическое давление", - не исключает оппозиционер РФ.

По его мнению, Путин рассчитывает не столько победить украинскую армию в прямом противостоянии, сколько одновременно разрушить украинскую инфраструктуру, истощить общество и дождаться выгодных политических изменений за рубежом.

"Но возможности для реализации такого плана ограничены во времени. Кремлю необходимо получить результат до завершения французского избирательного цикла, когда станет ясно, оправдались ли его политические надежды. Если это не произойдет, внутренние проблемы российского режима могут значительно усугубиться. Если до июня следующего года Путин не добьется решающего перелома – политического, морально-политического и экономического разрушения Украины, – можно будет сказать, что война для него объективно проиграна", – подытожил Каспаров.

Почему массовые протесты в РФ маловероятны - журналист

Журналист Александр Сотник скептически оценивает перспективы масштабного народного выступления против власти Владимира Путина в ближайшем будущем. По его прогнозу, недовольство россиян будет проявляться преимущественно через отдельные протестные акции и локальные столкновения в регионах, не перерастая в общенациональное движение.

Одним из главных препятствий для масштабных выступлений журналист считает способность российских силовых структур быстро подавлять очаги сопротивления. Кроме того, протестующим не хватает общей стратегии, организованности и поддержки значительной части населения.

По мнению Сотника, без объединения разрозненных протестных групп и согласованных действий оппозиционных сил серьезно угрожать Кремлю они не смогут. Поэтому вероятность одновременного массового выступления против действующей российской власти он считает невысокой.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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