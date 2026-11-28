Украинские дроны уже наносят удары на расстоянии более 2400 км от границы, а объемы переработки на НПЗ страны-агрессора сократились примерно на 30%.

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Украина нанесла удары по 40 объектам в России за 50 дней / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

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За 50 дней Украина нанесла удары по 40 нефтяным и оборонным объектам РФ

Удары охватывают более 2400 км и как минимум пять морей

Переработка на НПЗ России упала до минимума за 20 лет

За 50 дней Украина нанесла удары по 40 российским нефтяным и военно-промышленным объектам - от топливного терминала на Белом море и завода ракетного топлива в Сибири до военного грузового судна на Балтике, боевого корабля у берегов Ливии и арки Крымского моста. Кампания дальних ударов уже охватывает более 2400 км и как минимум пять морей.

Главная цель Киева - разорвать сети, обеспечивающие военную машину Москвы топливом, оружием и деньгами. Об этом пишет The New York Times.

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В то же время, как отмечают журналисты, страна-агрессор РФ до сих пор имеет преимущество в нанесении ударов на большие расстояния: её баллистические ракеты способны достичь любой точки Украины, а защититься от них без дополнительных американских перехватчиков Киев практически не может. Москва атакует энергетику, системы отопления и железную дорогу в преддверии зимы, рассчитывая "пересидеть" Украину.

Украинские силы наращивают темп дальних операций до рекордного уровня - в отдельные дни по России запускают более 1000 дронов. По данным издания, 16 ноября российские военные заявили о 1336 сбитых дронах, а уже 17 ноября - о 1441.

Как удары наносят по нефтепереработке РФ

Киев продолжает атаковать российские НПЗ, снизив их производство до самого низкого уровня за 20 лет, несмотря на требования президента США Дональда Трампа прекратить такие удары. По данным Международного энергетического агентства, на которые ссылается NYT, объем переработки на российских НПЗ примерно на 30% ниже, чем год назад: выпуск бензина упал на 20%, дизельного топлива - почти на 30%.

Под ударом оказалась вся цепочка - от узлов смешивания на трубопроводах и перекачивающих станций до нефтехимических предприятий и морских экспортных терминалов. Москва уже ограничила экспорт топлива, чтобы защитить внутренние запасы.

Удары критикуют и в Вашингтоне. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби назвал их "спектаклем с глубокими ударами" и заявил, что они не были эффективными для приближения конца войны.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов признал, что одни только удары на большом расстоянии войны не выиграют. В то же время, по его словам, каждое попадание означает для РФ ремонт, потерянное производство, перестройку логистики и дополнительные расходы.

От Балтики до Ливии - где Украина наносит удары по флоту РФ

Масштаб кампании особенно хорошо проявился на прошлой неделе. Украинские дроны поразили российское военное грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе, а на следующее утро, более чем в 1600 км от Украины, семь морских дронов в ливийском порту Бенгази потопили "Меркурий" - один из новейших кораблей РФ вместе с боевым вертолетом на борту.

Удары вынуждают Москву перебрасывать системы ПВО с линии фронта и передислоцировать флот для охраны судов в открытом море. Часть европейцев, признающих, что у Европы нет надёжного ответа на теневую войну России, относится к таким ударам благосклонно.

Руководитель Института стратегических исследований Черного моря Андрей Клименко метко описал роль Украины.

"Европа - это наш тыл, а мы - её армия", - сказал Клименко.

Военный эксперт лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Воттлинг подчеркнул, что дальние удары нужны для настоящих, а не показательных переговоров.

"Продолжать обеспечивать ресурсами украинские удары на большие расстояния - критически важно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. А не для тех потёмкинских переговоров, которые сейчас пытается организовать Вашингтон", - написал Воттлинг.

Увеличение дальности ударов стало возможным благодаря отечественной оборонной промышленности. Украина уже создает реактивные ударные системы и тяжелые крылатые ракеты, способные нести тонну взрывчатки на расстояние более 2900 км, а также работает над собственными баллистическими ракетами. С Германией заключено соглашение о совместном производстве разведывательных дронов, а с Великобританией - о создании более 1000 дальнобойных ударных дронов.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Почему ПВО России не успевает за украинскими дронами?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина нашла "порог" - количество дронов, при котором российская противовоздушная оборона перегружается.

"Еще один важный момент - изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Итак, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась. Вот мы это и сделали", - рассказал Жданов.

Говоря о последствиях для противника, эксперт обратил внимание, что утраченные комплексы России заменить непросто.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие. Поэтому с нашей стороны вывод ПВО в Крыму был кропотливой работой", - пояснил эксперт.

Критику со стороны Пентагона в Европе восприняли прохладно. Министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии, который приводит Kyiv Independent, назвал заявление Колби "довольно глупой вещью" и призвал говорить о другом.

"Нам скорее стоит критиковать террористические удары, которые раздаются каждую ночь и каждый день, и говорить о них", - подчеркнул Писториус.

Удары по России - новости

Как сообщал Главред, британская разведка обнародовала оценку последствий атак на Крымский мост. По ее данным, российские "Панцири" оказались бессильны перед украинскими ударами. Мост оккупанты считали одним из самых защищенных объектов.

Операция Украины у берегов Ливии повлияла и на передвижение российского флота. Как сообщило Reuters, после удара два конвоя РФ развернулись обратно. Речь идет об атаке на российский корабль в Ливии.

Об операции в Ливии публично высказался и президент Владимир Зеленский. После его заявления об ударе в Ливии последовала реакция Рима. По словам Зеленского, поражённое там грузовое судно перевозило оружие.

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