В районе захваченного РФ населенного пункта Курошаны Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

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Взорваны важные цели оккупантов РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

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Нанесены удары по целям РФ

Работа по ключевым военным целям РФ будет продолжаться

Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли серию ударов по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и логистическим объектам российских оккупационных войск.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в районе захваченного РФ населенного пункта Курошаны Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" - самая современная модификация "Бука", которой противник прикрывает свои группировки на юге.

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В районе Талового Луганской области под удар попал пункт управления вражеского подразделения, а в районе Селидового Донецкой области - пункт управления БПЛА, откуда захватчики координировали атаки дронов на позиции украинских военных.

При этом в районе Грибувахи Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов, а в Луганске - склад материально-технических средств, где в результате вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе ВСУ.

/ Генштаб

Контрнаступательная операция ВСУ: что известно о результатах

На Купянском направлении украинские защитники провели специальную контрнаступательную операцию "Велес", в рамках которой задействовали подземные коммуникации. По итогам боев более 30 российских военных оказались в плену, а совокупные потери противника превысили 100 человек.

Для достижения поставленных целей украинские подразделения применили сразу несколько тактических подходов. Наступательные действия через подземные сооружения координировались с операциями на поверхности и использованием беспилотников.

В результате таких действий удалось остановить попытки российских войск проникнуть в тыл украинских подразделений в районе Купянска.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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