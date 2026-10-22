ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

Силы обороны Украины продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении.

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ВСУ провели контрнаступательную операцию "Велес" / Коллаж: Главред, фото: 31-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

Кратко:

ВСУ продвинулись под землей более чем на 15 км

Украинские силы сорвали планы РФ проникнуть в тыл на Купянском направлении

Более 30 оккупантов взяты в плен, потери РФ превысили 100 человек

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военнослужащих РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек. Об этом сообщил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

По данным корпуса, украинские военные совместили продвижение по подземным коммуникациям с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Это позволило лишить российских оккупантов возможности проникнуть в тыл украинских сил в районе Купянска.

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Командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский пояснил, что украинские военные заранее изучали тактику противника, который планировал использовать газопроводы для проникновения в тыл Сил обороны.

"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", - рассказал Оболенский.

По его словам, украинские военные предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей. В "Хартии" рассказали, что украинские защитники продвинулись по подземным коммуникациям более чем на 15 километров, взяли в плен более 30 российских военных и нанесли противнику потери, превысившие 100 человек.

К операции "Велес" присоединились бригада "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, в частности легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК), а также бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Купянск / Инфографика: Главред

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" считает, что имперские планы Владимира Путина обречены на провал. По его словам, весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. Он считает, что Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука" в интервью Главреду.

По словам военного, потери российской армии, возможные конфликты внутри российской верхушки и удары Украины с большого расстояния могут изменить ситуацию уже весной. Этот период, как считает командир, откроет для Украины новые возможности и поможет понять перспективы завершения войны.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, спикер Генштаба Андрей Ковалев опроверг заявления Герасимова и привел факты, не соответствующие докладу российского Генштаба. В том докладе речь шла о якобы захвате с 1 сентября более 1800 кв. км и 92 населенных пунктов согласно российским утверждениям.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил о попытках российских сил прорваться в направлении Запорожья через позиции на подступах. Он подчеркнул, что россияне пытаются открыть путь к Запорожью через рубеж Гуляйполе - Запорожье.

Президент Владимир Зеленский констатировал, что с начала осени украинские войска освободили больше территории и удерживают позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. По его словам, в перечень подконтрольных населенных пунктов входят Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка, а ВСУ уничтожают российские силы в 20 километрах от Запорожья.

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Об источнике: НГУ "Хартия" 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - воинское формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в состав 127-й бригады ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевала под Бахмутом. В начале 2023 года переформирована в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада вела боевые действия в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковской области, пишет Википедия.

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