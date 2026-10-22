Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу - "Хартия"

Руслана Заклинская
22 октября 2026, 11:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Силы обороны Украины продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении.
ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу —
ВСУ провели контрнаступательную операцию "Велес" / Коллаж: Главред, фото: 31-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

Кратко:

  • ВСУ продвинулись под землей более чем на 15 км
  • Украинские силы сорвали планы РФ проникнуть в тыл на Купянском направлении
  • Более 30 оккупантов взяты в плен, потери РФ превысили 100 человек

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военнослужащих РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек. Об этом сообщил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

По данным корпуса, украинские военные совместили продвижение по подземным коммуникациям с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Это позволило лишить российских оккупантов возможности проникнуть в тыл украинских сил в районе Купянска.

видео дня

Командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский пояснил, что украинские военные заранее изучали тактику противника, который планировал использовать газопроводы для проникновения в тыл Сил обороны.

"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", - рассказал Оболенский.

По его словам, украинские военные предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей. В "Хартии" рассказали, что украинские защитники продвинулись по подземным коммуникациям более чем на 15 километров, взяли в плен более 30 российских военных и нанесли противнику потери, превысившие 100 человек.

К операции "Велес" присоединились бригада "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, в частности легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК), а также бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" считает, что имперские планы Владимира Путина обречены на провал. По его словам, весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. Он считает, что Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука" в интервью Главреду.

По словам военного, потери российской армии, возможные конфликты внутри российской верхушки и удары Украины с большого расстояния могут изменить ситуацию уже весной. Этот период, как считает командир, откроет для Украины новые возможности и поможет понять перспективы завершения войны.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, спикер Генштаба Андрей Ковалев опроверг заявления Герасимова и привел факты, не соответствующие докладу российского Генштаба. В том докладе речь шла о якобы захвате с 1 сентября более 1800 кв. км и 92 населенных пунктов согласно российским утверждениям.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил о попытках российских сил прорваться в направлении Запорожья через позиции на подступах. Он подчеркнул, что россияне пытаются открыть путь к Запорожью через рубеж Гуляйполе - Запорожье.

Президент Владимир Зеленский констатировал, что с начала осени украинские войска освободили больше территории и удерживают позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. По его словам, в перечень подконтрольных населенных пунктов входят Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка, а ВСУ уничтожают российские силы в 20 километрах от Запорожья.

Читайте также:

Об источнике: НГУ "Хартия"

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - воинское формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в состав 127-й бригады ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевала под Бахмутом. В начале 2023 года переформирована в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада вела боевые действия в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковской области, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Харьковская область война России и Украины Купянское направление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:50Аналитика
Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

11:26Украина
ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

11:08Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Последние новости

12:17

Кого ждет прибыль, знакомства и неожиданный поворот: гороскоп на ноябрь 2026

11:50

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:26

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли людиФото

11:08

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

10:42

Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины: о чем говорится в письме

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

10:19

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атакиФото

09:54

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

09:54

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

Реклама
09:44

США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путинамнение

09:20

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракетаФото

08:55

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

08:03

В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

07:35

Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

06:44

Ночная атака на Киев: 1 жертва, более 20 раненых, повреждена станция скорой и мостФото

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Реклама
03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

Реклама
19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять