Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

Высшее военное командование РФ в очередной раз поймали на лжи.

https://glavred.info/front/zahvat-novyh-territoriy-genshtab-razoblachil-lozh-rossiyan-i-razyasnil-situaciyu-10804922.html Ссылка скопирована

Украинский Генштаб разоблачил ложь россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Кратко:

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Герасимова о захвате территорий Украины

Доброполье, Константиновка и Орехов остаются под контролем Сил обороны

Российские заявления о продвижении к Запорожью не соответствуют действительности

Генеральный штаб ВСУ опроверг доклад начальника Генштаба вооруженных сил страны-агрессора России Валерия Герасимова. В нем говорилось о захвате с 1 сентября более 1800 кв. км украинской территории и 92 населенных пунктов.

На самом деле с начала осени Силы обороны освободили больше территорий, чем удалось оккупировать врагу. Об этом изданию РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

видео дня

По его словам, российская армия не имеет весомых успехов на поле боя. Поэтому её командование создаёт для Кремля и внутренней аудитории картину масштабных побед. Доклад Герасимова пресс-секретарь считает очередным примером лжи, манипуляций и преувеличений.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает фактами, опровергающими ложные заявления российского командования о ситуации на линии боевого столкновения", - подчеркнул Ковалев.

Среди таких выдумок - и якобы захват Доброполья, которое остается под контролем Украины.

Выдавать желаемое за действительное в Москве начали не впервые. Еще 1 сентября Владимир Путин объявил о захвате Святогорска, однако город как был, так и остается под контролем Сил обороны.

Что на самом деле происходит в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях

Генштаб опроверг и утверждение о захвате Константиновки. По состоянию на утро 17 октября там сохраняются позиции украинских войск, продолжаются бои. Алексеево-Дружковку враг также не захватил, а рассказы о выходе россиян на окраины Краматорска не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.

Не подтверждаются и заявления о наступлении в пригороде Славянска и контроле над более чем половиной Николаевки. На самом деле на южную окраину города проникла небольшая группа оккупантов. Украинские подразделения проводят ударно-поисковые действия, чтобы её уничтожить.

На юге Герасимов доложил о боях за Орехов и захвате Новопавловки и Новоандреевки. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 октября все три населенных пункта контролируются украинскими военными.

Орехов / Инфографика: Главред

Не соответствует действительности и тезис о якобы приближении россиян на 5 км к южным окраинам Запорожья. Линия боевого столкновения уже длительное время проходит примерно в 22 км от областного центра.

Еще одной выдумкой в Генштабе назвали захват Великомихайловки в Днепропетровской области, о котором оккупанты сообщают уже не в первый раз. По состоянию на 17 октября поселок находится под контролем Украины, а линия фронта пролегает в 8 км к востоку от него.

Зачем командование РФ лжет об успехах на фронте - мнение аналитиков

Главред писал, что, по словам аналитиков американского Института изучения войны, вероятно, российское военное руководство намеренно создает искаженную картину "масштабных побед" на фронте, пытаясь оказать давление на Украину и ее западных партнеров.

Цель этого давления - добиться капитуляции на условиях России, которые, среди прочего, предусматривают полный захват украинского "пояса крепостей" - системы мощных укреплений, которую российские войска не смогли (и, вероятно, не смогут) взять военным путем.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди".

Ранее сообщалось, что Россия может потерять контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове. Такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта.

Накануне стало известно, что на Купянском и Великобурлукском направлениях российская армия увеличивает численность сил и, вероятно, готовится к новым попыткам вернуть ранее утраченные позиции.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ковалев Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист, кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и телевидении в качестве политического аналитика, эксперта по историческим и религиозным вопросам, а также по коммуникациям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред