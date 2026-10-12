Россияне пытаются проникнуть в важный город: комбат раскрыл тактику врага

Украинские подразделения на Купянском направлении не только сдерживают противника, но и усилили контроль в районе реки Оскол.

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Военный рассказал о ситуации в Купянске / коллаж: Главред, фото: 4-я отдельная танковая бригада, deepstatemap

Главное из заявления военного:

Враг ежедневно несет потери на подступах к Купянску

Возле Оскола украинские силы укрепили позиции

Оккупанты дважды захватывали город, но его освободили

Силы обороны полностью контролируют Купянск, а попытки оккупантов проникнуть в город заканчиваются провалом. Крупных наступательных операций на этом направлении противник пока провести не может. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

По его словам, бригада держит оборону в Купянском районе Харьковской области, где российское командование делает ставку на постоянное давление, а не на прорыв крупными силами.

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Комбат уточнил, что оценивает ситуацию только в зоне ответственности своего подразделения, ведь на каждом участке фронта свои задачи и свои командиры.

"Враг тратит значительные человеческие ресурсы: почти ежедневно пытается атаковать небольшими группами, но еще на подступах его обнаруживают и уничтожают. Проводить масштабные штурмы противник не способен", - подчеркнул "Лука".

Где ВСУ удалось продвинуться

Подразделения бригады не только сдерживают давление, но и переходят к активным действиям на отдельных участках. По словам офицера, это уже дало ощутимый результат на линии фронта.

"Недавно мы отвоевали небольшие территории между Дворичной и окрестностями Западного. Это позволило усилить контроль в районе реки Оскол и улучшить наше положение", - отметил командир.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Купянске

Отдельный вопрос - ситуация в самом городе, который остается одним из ключевых узлов обороны на востоке. Карты DeepState фиксируют постоянные попытки россиян подобраться к нему.

"Противник пытается проникнуть в Купянск, но безуспешно. Если вражеская группа прорывается, ее уничтожают", - рассказал "Лука".

Оккупанты уже дважды входили в город: в первый раз его деоккупировали, во второй раз российские подразделения оттуда выбили. Несмотря на это, по мнению комбата, враг не откажется от своих намерений.

"Конечно, враг и в дальнейшем будет пытаться захватить Купянск, но не думаю, что ему удастся добиться успеха", - убежден он.

Купянск / Инфографика: Главред

Как РФ оказывает информационное давление на Харьковскую область

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечал, что Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

По его мнению, Москва таким образом пытается создать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

"Там никто ничего не захватывает. Какие-то "знаменосцы" куда-то забегают, где-то что-то фотографируют. Для чего? Чтобы в информационном потоке показать якобы развертывание широкомасштабных наступательных операций и чтобы меньше обращали внимание на провисание российских войск, допустим, в районе Лимана", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Пологовском районе Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны заявили, что в Харьковской области оккупационная армия пыталась проникнуть в район Вовчанска. Российские милблогеры распространяют преувеличенные заявления о продвижении военных РФ в районе стыка Волчанского и Великобурлукского направлений.

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" также говорил, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Принимал участие в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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