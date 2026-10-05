РФ может получить весь Донбасс без боя: Жданов озвучил тревожный сценарий

Эксперт объяснил, почему наибольшую угрозу представляет не слабость армии, а задержки с финансированием и политические решения.

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Как может измениться линия фронта в течение осени и зимы / коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Задержки с деньгами и оружием могут вынудить Украину сесть за стол переговоров

Россия способна получить Донецкую область политическим путем

Армия выдержит при правильной организации обороны

Украина может быть вынуждена к весне сесть за стол переговоров о прекращении огня и пойти на уступки, если финансирование и поставки вооружения задержатся. При таком развитии событий страна-агрессор Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По пессимистическому прогнозу, предупреждает эксперт, Силы обороны к весне могут отступать еще быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои с финансированием и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

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Самым опасным последствием такого сценария Жданов считает не поражение на поле боя, а результат, достигнутый дипломатическим путем.

"В таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда к весне Россия сможет выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом", - подчеркнул полковник запаса.

Речь идет о модели, которую уже рассматривали в дискуссиях: украинские подразделения отходят, а на территории появляется свободная экономическая зона под надзором третьей стороны, которая одновременно становится гарантом тишины. Однако выбор возможных кандидатов на эту роль, по мнению эксперта, крайне ограничен.

"США сюда не войдут, европейцев Россия не пустит. А если сюда войдут казахи или белорусы, для нас это будет катастрофой", - предупреждает Жданов.

Что предусматривает оптимистичный сценарий

Другой вариант развития событий эксперт связывает прежде всего с ресурсным обеспечением войск.

"Оптимистический сценарий предполагает, что с финансами проблем не будет, а "железо" будет поступать на фронт бесперебойно. Тогда к весне ситуация на фронте точно стабилизируется", - говорит Жданов.

В то же время полковник запаса призывает не ждать от этого периода больших свершений. Широкомасштабного наступления ВСУ не будет, возможны лишь локальные операции ограниченного масштаба.

"Вопрос не в том, выдержит ли армия. Войска выдержат: при правильной организации и ведении боевых действий российских оккупантов можно разгромить", - убежден эксперт.

В качестве подтверждения он приводит Купянское и Лиманское направления, а также Константиновку, где наступление оккупантов удалось остановить, хотя еще в августе опасались падения города. Отдельное преимущество украинских военных он видит в городских условиях.

"Мы очень неплохо умеем вести уличные бои, в таких боях мы сильнее россиян, даже при их численном превосходстве", - отмечает Жданов.

Купянск / Инфографика: Главред

Что может вызвать "эффект домино"

Решение проблемы эксперт связывает не с фронтом, а с решениями в Киеве.

"Нет безвыходных ситуаций. Нужна политическая воля, ведь принятие антикоррупционных законов откроет шлюз для денежных потоков, а денежные потоки дадут нам гарантии и поставки необходимой техники и вооружения", - подчеркивает он.

Далее, по его логике, цепочка должна развернуться в пользу Украины.

"Техника и вооружение дадут армии возможность сначала стабилизировать фронт, а затем наносить максимальный ущерб, перемалывая армию противника. В этом случае запустится "эффект домино"", - подытожил Жданов.

Возможно ли быстрое окончание войны

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно быстрого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.

Он обратил внимание на усталость и истощение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По его словам, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - подчеркнул "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт вблизи Доброполья в Донецкой области.

Бойцы пограничной бригады "Форпост" вернули под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

В пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ заявили, что российская армия накапливает бронетехнику и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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