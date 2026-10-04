Украина вернула танки на фронт после двухлетнего перерыва: The Telegraph раскрыл тактику

Восемь месяцев подготовки, удары по тылам на расстоянии 160 км и зачистка зоны поражения дронов позволили бронетехнике ВСУ вновь выйти на передовую.

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Украина прорвала российскую "зону поражения" и вернула свои танки в бой / Коллаж: Главред, фото: 53-я механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Украинские танки снова действуют у линии фронта

Под Александровкой ВСУ отвоевали 745 квадратных километров

Подготовка наступления длилась восемь месяцев

Этим летом украинские танки впервые за более чем два года вышли к линии соприкосновения и не были уничтожены российскими беспилотниками. Они сыграли ключевую роль в крупном контрнаступлении под Александровкой, по итогам которого Украина вернула под свой контроль 745 квадратных километров территории, сообщает The Telegraph.

Часть машин, задействованных в операции, по имеющимся оценкам, - британские Challenger 2. До этого любая тяжелая бронетехника, приближавшаяся к передовой, фактически гарантированно попадала под удар дронов и уничтожалась.

Ключевым фактором стала работа беспилотных подразделений и спецназовцев, которые целенаправленными атаками оттеснили российские силы и открыли коридор для бронетехники.

Восемь месяцев подготовки и сломанные телефоны

Путь к выходу танков на позиции занял восемь месяцев. Первым этапом стали удары по логистике: украинские силы наносили удары по российским колоннам на глубину до 160 километров от линии фронта.

Параллельно работали радиоэлектронная и киберкомпоненты. Украинские подразделения получали доступ к телефонам российских военных и считывали их паническую переписку, в частности сообщения типа "это было близко" после взрывов поблизости, что позволяло устанавливать координаты и корректировать артиллерийский огонь.

Следующий шаг - изнурение экипажей противника. Группы операторов дронов выслеживали российские расчеты, пока те не покидали позиции, и только после этого вперед пешком продвигалась украинская пехота, проникавшая сквозь вражеские ряды. Танки заходили последними, с тыла, после чего вели огонь по российским позициям и помогали удерживать отвоеванные участки.

Рейд под Харьковом: бронетехника вернулась невредимой

Схема не ограничивается одним направлением. На этой неделе 475-й штурмовой полк обнародовал видео атаки двух танков на российские позиции в Ольховатке в Харьковской области.

Машины были дооснащены дополнительной защитой от беспилотников, а сопровождали их тяжёлые FPV-бомбардировщики "Вампир" и разведывательные дроны. Танки проехали по легким минам, отработали прямой наводкой по зданиям, где закрепилась российская пехота, и отошли. В полку сообщили, что техника вернулась без повреждений.

Оценку этого эпизода в материале издания дали сдержанно.

"Это был скорее набег, чем наступление, но он показал, что бронетехника уцелела там, где еще недавно она почти наверняка была бы уничтожена", - отмечается в публикации.

Аналитики, которых цитирует издание, убеждены: тяжелая бронетехника сохраняет смысл на современном поле боя при одном условии - если подразделениям удается предварительно зачистить зону поражения вблизи линии соприкосновения.

Когда РФ может начать масштабное наступление на фронте

Военный эксперт Роман Свитан отмечал, что Россия готовится перейти к более масштабному этапу наступательных действий, а основное применение техники может припасть на октябрь-ноябрь.

По его словам, российские войска будут ждать погодных условий, которые затруднят работу украинских дронов и авиаразведки.

"Сейчас продолжаются подготовительные операции, в частности инфильтрационные действия, преимущественно силами оперативно-тактических резервов - тех группировок, которые были сформированы еще летом. Стратегические резервы, особенно техника, в полном объеме еще не прибыли", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ заявили, что российская армия накапливает бронированную и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья.

Аналитики ISW отмечали, что украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении может сорвать планы российского командования по штурму Славянска с востока.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, российские войска продвинулись в Донецкой области.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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