Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Напоминают галлюцинации": в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина

Мария Николишин
3 октября 2026, 09:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Аналитики оценили динамику на линии фронта и получили результат, противоположный данным Кремля.
'Напоминают галлюцинации': в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина
Заявления Путина о фронте далеки от реальности / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Данные Кремля о сентябрьском наступлении не совпадают с реальной ситуацией
  • Россия потеряла больше территории, чем завоевала
  • Заявления Путина являются элементом когнитивной войны

Российская оккупационная армия по итогам сентября 2026 года не захватила 1301 кв. км украинской территории, о которых публично заявил диктатор Владимир Путин, а наоборот - потеряла 80,81 кв. км. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевский лидер утверждал, что сентябрьский результат в 2,5 раза превысил территориальные завоевания, о которых Россия сообщала в предыдущие месяцы. Подсчеты аналитиков демонстрируют противоположное направление движения линии соприкосновения.

видео дня

Отдельно в ISW учли эпизоды, когда российские подразделения заходили на отдельные участки, но не смогли установить над ними контроль. Даже с такой поправкой итог месяца для армии РФ остался отрицательным: чистые потери составили 175,18 кв. км.

"Заявления Путина об успехах российских войск на фронте в сентябре 2026 года настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации", - говорится в отчете.

Какая цель заявлений Кремля

Аналитики убеждены, что публичные цифры Путина формируют искаженную картину боевых действий - представление о якобы масштабном наступлении, разворачивающемся сразу по всему фронту.

По их словам, такие утверждения являются инструментами когнитивной войны, призванными представить действия российских войск гораздо более мощными, чем они есть на самом деле.

В то же время в ISW не берутся оценивать, осознает ли сам диктатор разрыв между озвученными показателями и реальным положением дел на передовой. Не исключают там и того, что Путин получает искаженные данные о ходе боевых действий.

Причину аналитики видят в практике замалчивания неудач и представления руководству удобной отчетности, которая, по их оценке, глубоко укоренилась в российской военной командной структуре.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Где РФ создает информационное давление

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечал, что Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

По его словам, Москва таким образом пытается создать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

"Да, мы сейчас наблюдаем элементы информационной войны. Когда продолжаются наши наступательные операции, пусть и тактические, но с положительной динамикой, россиянам необходимо перебить эту положительную для нас информационную волну в другом направлении. Причем она создается в режиме дезинформации", - отметил Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ заявили, что российская армия накапливает бронированную и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья.

Аналитики ISW отмечали, что украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении может сорвать планы российского командования по штурму Славянска с востока.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, российские войска продвинулись в Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

09:17Война
Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

08:56Война
Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

07:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Последние новости

10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
09:37

"Напоминают галлюцинации": в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина

09:29

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Львам — суперсила, Весам — новый старт

09:17

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой домФото

08:56

Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

Реклама
08:25

Украина может остаться без денег: ЕС поставил условие по кредиту на €90 млрд

07:19

Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

05:55

"Представлять свою страну": Лобода сделала публичное заявление об Украине

05:20

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

05:05

Правильное зонирование погреба: как уберечь урожай овощей от гниения зимой

04:43

Налет и разводы исчезнут надолго: чем протереть стекло душевой кабины

04:21

Почему в СССР не было привычных полиэтиленовых пакетов: ответ может удивить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

03:30

Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осеньюВидео

03:04

Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

02:15

Ученые заглянули в недра Земли и сделали сенсационное открытие: что нашли

Реклама
01:16

Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

00:02

"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

02 октября, пятница
23:42

Почему корицу добавляют в горшки с растениями: основные причины и предостережения

23:10

Жареный картофель получится хрустящим с одной добавкой: раскрыт простой секретВидео

23:10

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

23:02

Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

22:52

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

22:34

Поздравления с Днём учителя 2026 — красивые картинки и тёплые пожелания

22:13

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:07

В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

21:53

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

21:39

Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

21:10

Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябреВидео

21:06

Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

Реклама
19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

18:48

Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

18:38

Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

18:26

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машинуВидео

18:02

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять