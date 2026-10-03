'Напоминают галлюцинации': в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина

Аналитики оценили динамику на линии фронта и получили результат, противоположный данным Кремля.

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Заявления Путина о фронте далеки от реальности / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Данные Кремля о сентябрьском наступлении не совпадают с реальной ситуацией

Россия потеряла больше территории, чем завоевала

Заявления Путина являются элементом когнитивной войны

Российская оккупационная армия по итогам сентября 2026 года не захватила 1301 кв. км украинской территории, о которых публично заявил диктатор Владимир Путин, а наоборот - потеряла 80,81 кв. км. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевский лидер утверждал, что сентябрьский результат в 2,5 раза превысил территориальные завоевания, о которых Россия сообщала в предыдущие месяцы. Подсчеты аналитиков демонстрируют противоположное направление движения линии соприкосновения.

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Отдельно в ISW учли эпизоды, когда российские подразделения заходили на отдельные участки, но не смогли установить над ними контроль. Даже с такой поправкой итог месяца для армии РФ остался отрицательным: чистые потери составили 175,18 кв. км.

"Заявления Путина об успехах российских войск на фронте в сентябре 2026 года настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации", - говорится в отчете.

Какая цель заявлений Кремля

Аналитики убеждены, что публичные цифры Путина формируют искаженную картину боевых действий - представление о якобы масштабном наступлении, разворачивающемся сразу по всему фронту.

По их словам, такие утверждения являются инструментами когнитивной войны, призванными представить действия российских войск гораздо более мощными, чем они есть на самом деле.

В то же время в ISW не берутся оценивать, осознает ли сам диктатор разрыв между озвученными показателями и реальным положением дел на передовой. Не исключают там и того, что Путин получает искаженные данные о ходе боевых действий.

Причину аналитики видят в практике замалчивания неудач и представления руководству удобной отчетности, которая, по их оценке, глубоко укоренилась в российской военной командной структуре.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Где РФ создает информационное давление

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечал, что Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

По его словам, Москва таким образом пытается создать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

"Да, мы сейчас наблюдаем элементы информационной войны. Когда продолжаются наши наступательные операции, пусть и тактические, но с положительной динамикой, россиянам необходимо перебить эту положительную для нас информационную волну в другом направлении. Причем она создается в режиме дезинформации", - отметил Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ заявили, что российская армия накапливает бронированную и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья.

Аналитики ISW отмечали, что украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении может сорвать планы российского командования по штурму Славянска с востока.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, российские войска продвинулись в Донецкой области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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