Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Эта неприхотливая культура переносит морозы, вытесняет сорняки и через 2–3 недели после апрельской перекопки обогащает почву гумусом.

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Что посеять осенью вместо удобрений / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, magnific

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Когда сеять озимую капусту осенью

Как её правильно перекопать весной

Какие овощи высаживать после сидерата

Оставлять грядки пустыми до весны после сбора урожая - ошибка, которая сказывается на плодородии почвы. Осенью на освободившихся участках можно посеять озимую капусту: сидерат защищает землю от эрозии, сорняков, вредителей и болезней, а после перекопки обогащает её органическим веществом и питательными веществами, сообщает deccoria.pl.

После сезона интенсивного выращивания овощей почва становится уплотнённой, истощённой и пересушенной. Больше всего это касается грядок под требовательными культурами - огурцами, кабачками и помидорами. Такая почва превращается в благоприятную среду для патогенов и вредителей.

Озимую рапсу высевают с сентября по ноябрь. Растение хорошо переносит морозы, неприхотливо к условиям выращивания и дает большое количество зеленой массы.

Помимо защиты от пересыхания и сорняков, культура обладает фитосанитарными свойствами: она выделяет химические соединения, которые подавляют возбудителей болезней и вредителей. Поскольку сурепица развивается даже на совершенно истощённой земле, её нередко называют растением, способным оздоравливать почву.

Как правильно посеять озимую сурипицу

Посев проводят на очищенной и пустой грядке после овощных культур. Сначала удаляют сорняки и растительные остатки, затем тщательно перекапывают землю.

Семена высевают густо и слегка присыпают почвой, после чего землю немного уплотняют и обильно поливают. Зимой и в начале весны уход за растением не требуется.

Оптимальный срок посева - сентябрь, но при благоприятной погоде работы можно перенести на начало октября. Главное условие: до первых заморозков растение должно успеть выпустить несколько листьев. На грядке её оставляют на всю зиму, и весной она достигает нескольких десятков сантиметров в высоту.

Когда перекапывать сидерат

К перекопке приступают в первой половине апреля: растение скашивают у самой земли, а остатки перемешивают с почвой. Ускорить и облегчить работу поможет почвофреза.

Сидерат быстро разлагается - уже через 2–3 недели он должен обогатить почву гумусом, после чего грядка готова к повторному выращиванию овощей. При ручной перекопке важно не заделывать зеленую массу слишком глубоко: рекомендуемая глубина заделки составляет 10–15 см.

После скашивания следует выдержать паузу в несколько недель, чтобы зеленая масса отдала почве питательные вещества. Ждать полного разложения не нужно - это только отложит посев овощей.

В качестве сменных культур после сурепицы лучше выбирать растения, которые хорошо растут во второй половине весны и не относятся к тому же ботаническому семейству: шпинат, редис, руккола, салат и укроп.

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