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Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

Анна Косик
2 октября 2026, 16:31
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Мэр города сообщил о первой жертве вражеской атаки.
Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети
Многие люди получили ранения в результате удара КАБов / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

  • РФ нанесла удар КАБами по Харькову
  • В результате атаки есть разрушения
  • Вражеский удар унес жизнь человека, пострадали дети

Страна-агрессор Россия днем 2 октября атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, оккупанты нанесли удары по частным секторам в городе. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

видео дня

"В одном из мест попадания - полностью разрушенный жилой дом, под завалами которого может находиться человек. Еще двое пострадали от вражеского удара", - написал Терехов.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб человек в Немишлянском районе. Пострадавших не менее 9, среди них есть дети.

По состоянию на 16:26 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обновил информацию о последствиях атаки РФ. Число пострадавших возросло до 17, среди них - ребенок.

"Один из раненых - 48-летний мужчина - сейчас находится в операционной. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

В 16:49 Игорь Терехов сообщил, что найдено тело еще одного человека, погибшего в результате вражеских обстрелов города.

Чем опасны российские КАБы

Главред писал, что по словам начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, каждый месяц растет количество применения противником управляемых авиабомб.

Главная проблема с КАБами РФ состоит в том, что в мире нет столько ракет, чтобы работать об этих бомбах. Поэтому главным средством противодействия должна быть борьба с российской авиацией.

Удары РФ по Харькову и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 сентября российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" пришелся на многоквартирный дом в Салтовском районе. Пострадало более 20 человек.

Накануне стало известно, что 26 сентября ударные дроны РФ атаковали также Харьков. По меньшей мере два удара были зафиксированы в Киевском районе, а также "прилет" в Салтовском.

Ранее, 24 сентября, россияне нанесли удар по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шестеро работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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